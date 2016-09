Lo detienen por escruches cerca de Rosario

En medio de una investigación por escruches en distintas localidades de la provincia fue detenido un viejo conocido del mundo del hampa rosarino. Facundo O. está acusado de usar una distribuidora de empanadas congeladas como pantalla para realizar robos a viviendas.

“La vida en los pueblos y las ciudades chicas es diferente a la de Rosario. Lo que para nosotros es algo cotidiano, para la gente de ahí es diferente. Un robo es algo que los alarma y genera un gran pánico entre los vecinos”, explicó un vocero del caso, para enmarcar una serie de escruches (robos a domicilios cuando sus dueños no están) que tuvieron lugar durante el mes de agosto en diferentes localidades .

El primero de los casos tuvo lugar el jueves 11 de agosto en Pavón Arriba a 48 kilómetros de Rosario. Una mujer salió de su casa y al regresar se encontró que le habían violentado una de las ventanas y le habían robado 20 mil pesos, joyas, una carabina calibre 22, una escopeta, un revolver calibre 22, 5 cuchillos y dos chequeras.

El segundo hecho fue una semana después en Rueda, a 56 kilómetros de Rosario. Un vecino denunció que le habían robado 3 mil pesos, una computadora, una motosierra, una bordeadora y una bicicleta. Según los pesquisas, el escruche fue a eso de las 17 y dos horas después hubo otro robo en Pavón, a 46 kilómetros de Rosario. Desconocidos entraron a una casa y se llevaron 10 mil pesos, una notebook, una tablet y bijouterie.

“En estas localidades sólo hay cámaras en los ingresos, por lo que era muy difícil encontrar a los ladrones. Pero dimos con los datos justos, los trabajamos y obtuvimos resultados”, explicó el comisario Eduardo Ramus, de la PDI de Villa Constitución. De acuerdo al relato del uniformado, en el último robo los escruchantes no se percataron de que una casa vecina contaba con un sistema de videovigilancia que los dejó registrados. Si bien en la grabación se veía como tres personas bajaban de un utilitario color rojo, golpeaban la puerta en el domicilio, revisaban que no haya nadie, se metían y a los pocos minutos salían del lugar con objetos de valor, la cámara tenía baja definición y no permitía ver la patente del vehículo o la cara de los ladrones.

Sin embargo, al revisar las cámaras públicas de los lugares donde ocurrieron los robos, los policías encontraron una Renault Kangoo color roja que entraba y salía de las localidades. A su vez, en una de estas filmaciones pudieron, mediante un software para mejorar imágenes, ver la patente del vehículo y la cara de su conductor.

Así fue como llegaron a Facundo Ezequiel O., de 29 años. El muchacho fue detenido en Rosario, en una casa de Ocampo al 3500; donde los pesquisas encontraron un vehículo similar al captado por las cámaras, dinero en efectivo, 6 teléfonos celulares y un revolver calibre 38. Al día siguiente fue imputado en un juzgado de Villa Constitución y quedó detenido. En su defensa, Facundo aseguró que suele visitar pueblos de la provincia, ya que reparte empanadas congeladas en su utilitario, que cuenta con habilitación para realizar ese trabajo. “Ahora estamos abocados a encontrar a sus dos cómplices”, aseguró.

