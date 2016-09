Lo Celso: “Me llama más la Copa porque me tengo que ir”

Es el que le da brillo al equipo. Es el futbolista que no sólo hace jugar distinto a Central. Tal es así que cuando él no está o tiene una mala tarde el funcionamiento se resquebraja y se nota, tal como se sintió en el primer tiempo en la victoria del sábado. Pero más allá de que los ecos del primer triunfo continúan, Giovani Lo Celso analizó el juego de mañana frente a Deportivo Morón por los octavos de final de la Copa Argentina.

El jugador que a fin de año se sumará al plantel del París Saint Germain no ocultó en sentenciar que la Copa es “su” torneo.

“En lo personal me llama más porque me tengo que ir en diciembre, lo tomo de una manera diferente”, sentenció Gio. Y rápidamente agregó: “Apuntamos a la Copa porque te podés coronar este año”.

A la hora de hablar del rival, el enganche auriazul declaró: “Es un rival que dejó en el camino a Newell’s, viene haciendo las cosas bien”.

—¿Cómo deben tomar el encuentro de mañana?

—Sabemos que nos jugamos todo. Tenemos que ir por la clasificación. Se debe tomar el partido como una final.

—¿Qué tan importante, por el juego que intentan realizar, es el hecho de que el campo de juego en Salta esté en buenas condiciones?

—Sabemos que cuando la cancha está en condiciones podemos desarrollar nuestro juego. No es excusa, pero ante Vélez el campo no estaba bien y nos costó. Ahora esperemos que el piso de la cancha esté en condiciones.

—¿Te sorprendió no ser titular el sábado?

—No me sorprendió. Uno respeta siempre las decisiones del técnico. Pero siempre quiero jugar; ya que son los últimos partidos en el Gigante. Encima me fueron a ver mis abuelos por primera vez, porque no venían porque se ponen nerviosos.

—¿Y si no entrabas?

—(risas) Veían a Central ganar y listo, que eso es lo más importante.

—Apenas entraste se pusieron arriba en el marcador…

—El equipo cambió la imagen en el segundo tiempo. Pero en líneas generales se hizo un buen partido. Entré sabiendo dónde se podía lastimar al rival, porque a veces uno al estar afuera lo aprecia de una manera distinta.

El DT realizará modificaciones. Musto, en duda

El Canalla no tuvo descanso tras el encuentro ante Patronato. Es que ayer los jugadores entrenaron en el predio de Arroyo Seco de cara al compromiso de mañana en Salta frente a Deportivo Morón, por los octavos de final de la Copa Argentina. Si bien el trabajo se realizó a puerta cerrada, este diario averiguó que la principal duda para ir ante el Gallito es la presencia de Damián Musto.

Más allá de esto es seguro que el Chacho realizará modificaciones y entre ellas figuran las vueltas de Giovani Lo Celso y Walter Montoya. Además habrá que ver si regresa José Luis Fernández y también meterá modificaciones en la última línea, donde volvería Víctor Salazar y Marco Torsiglieri tiene también chances de estar. En tanto que arriba seguirían Marco Ruben y Teófilo Gutiérrez.

En cuanto al volante de Casilda, el jugador sufrió una plancha del chileno Espinoza el sábado que le produjo un corte en la rodilla izquierda. Hoy será evaluado, aunque resulta poco probable que pueda llegar. De ser así, Mauricio Martínez ocupará su lugar.

El plantel canalla volverá a entrenar hoy, en horario matutino, y tras el almuerzo los citados por el cuerpo técnico se dirigirán al aeropuerto internacional de Fisherton donde emprenderán al vuelo a Salta a las 15.30. Luego del encuentro de mañana la delegación permanecerá en la capital salteña hasta el miércoles donde antes del mediodía iniciarán el vuelo de regreso.

Venta de entradas

Hoy de 11 a 18 se pondrán a la venta las entradas generales para el encuentro de mañana en Salta. El expendio se desarrollará en el Cruce Alberdi, de calle Catamarca, y el valor de las localidades será de 160 pesos. Vale recordar que el remanente se venderá mañana en la capital salteña.

¿A qué rival va a enfrentar el Canalla?

Deportivo Morón será el rival de Central en Copa Argentina mañana a partir de las 21.10 en el Padre Ernesto Martearena de Salta. El equipo que es dirigido por Walter Otta y que milita en la Primera B accedió a esta fase tras vencer a Newell’s por 1-0 en el estadio de Lanús gracias al gol de Nicolás Minici.

El presente del Gallito lo ubica en la sexta colocación de la tabla, pero está a sólo 3 puntos del líder UAI Urquiza tras haberse disputado la quinta fecha del torneo, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas.

El pasado viernes le ganó el viernes 2 a 0 a Acassuso con goles de Leandro Guzmán y Matías Pardo. Los once que puso Otta en cancha en el cotejo por la quinta fecha de la Primera B fueron: Milton Álvarez; Juan Ferreira, Cristian Broggi, Emiliano Mayola, Nicolás Minici; Guzmán, Emmanuel Giménez, Cristian Lillo, Gerardo Martínez; Damián Akerman y Pardo.

Morón comenzó su participación en la actual edición de la Copa Argentina en los 32avos de final. En esa instancia dejó en el camino a Aldosivi de Mar del Plata tras imponerse 5-3 en la definición de penales luego de que en tiempo reglamentario el juego terminó 0-0.

No viaja el Bicho, sí el Rengo

El Gallito entrenará hoy a la mañana y por la tarde partirá en vuelo de línea rumbo a Salta. Más allá de que el DT no confirmó aún la alineación para enfrentar a Rosario Central, ayer quedó descartado uno de sus jugadores con más recorrido como es Javier Rossi. El Bicho ni siquiera viajará a la ciudad salteña por problemas estomacales.

Por otro lado, el experimentado mediocampista Rodrigo Díaz dejó atrás una lesión que lo marginó por varios partidos y ahora dependerá de la decisión de Otta para ver si lo ubica dentro del once titular o si lo lleva al banco de relevos.

