Llop: “Un mal resultado no tiene que modificar el recorrido elegido”

Conforme. Optimista. Confiado en su idea, y que el plantel de a poco la va entendiendo. Juan Manuel Llop por ahora no se desespera por el resultado. Sabe que en este inicio del torneo el rendimiento es tan importante como los puntos que la Lepra tenga en la tabla. Y en ese sentido, considera que en los dos últimos partidos el equipo mostró indicios positivos.

“Hicimos una buena semana, haciendo hincapié que un mal resultado no nos tiene que modificar el recorrido de lo que estamos buscando”, reconoció el Chocho.

Y enseguida volvió a remarcar cuál es el principal déficit de la Lepra en los últimos partidos. “Lo que tendríamos que modificar es tratar de terminar las jugadas, tener más definición a la hora del pase o la decisión de buscar al mejor ubicado. Ser efectivos y por decantación llegar más al gol”, explicó Llop.

Tras perder con Lanús, el DT leproso había manifestado que el equipo había jugado un gran partido, y ayer mantuvo esa postura. “Que Lanús no nos haya pateado el arco es un síntoma de compromiso y de confianza en nosotros mismos. Nos falta mejorar en la puntada final. Estamos convencidos de lo que hacemos en la semana y es lo que intentamos plasmar en la cancha”, destacó el técnico.

Sin querer poner excusas, Llop enumeró muchas situaciones que no le permitieron trabajar como hubiese querido. “Todo fue cambiante desde el inicio de nuestro trabajo. Hubo jugadores como Zarfino que parecía que venía y se fue; lo de Danilo Ortiz que llegó y se tuvo que volver; la lesión de Brian (Sarmiento), la lesión de Mauro (Guevgeosian); lo de Joel Amoroso, que surgió en el medio. Dentro de ese movimiento aparecieron Joaquín Torres y Enzo Cabrera. Es decir, fuimos buscando soluciones y el grupo lo resolvió bien. Tal vez esa situación no se ve reflejada en los resultados, pero creo que pudimos corregir sobre la marcha”, comentó.

El DT se refirió al rival del lunes, al que ya enfrentó en la derrota por Copa Argentina. “Es un rival que no juega a esperar sino que propone. Las características de sus jugadores indican eso. Tenemos que estar preparados y potenciar lo nuestro. Hemos pensado todos los aspectos, pero estamos preparados para desvirtuarlo, para ser superiores que el rival”, sentenció.

Conflicto solucionado con Amoroso

El conflicto se hizo largo. Demasiado. Y fue desgastando a todas las partes involucradas. Todos tenían algo de razón, y también estaban en falta o habían cometido algún desliz. El error contable de Agremiados y su decisión caprichosa de pagar a quien quiso; la dirigencia leprosa dejando pasar que le atribuyeran un pago que no le correspondía; y Joel Amoroso aprovechando el atraso para pedir la libertad porque tenía todo acordado con Belgrano.

Las reuniones se sucedieron semana tras semana y la solución parecía difícil de concretarse. Incluso el jueves pasado el Tribunal de Disciplina estuvo a punto de otorgarle la libertad al ex Olimpo. Pero apareció la Justicia, las partes cedieron y llegó el acuerdo. Todos ganaron, al menos esa fue la sensación que quedó cuando este viernes se retiraron los involucrados del juzgado del doctor Fabián Bellizia.

Joel Amoroso no quedó libre. Pasó a préstamo a Belgrano hasta junio del próximo año, sin cargo y con una opción de compra superior al millón de dólares. Newell’s pagó el dinero adeudado al atacante y el magistrado aceptó la cesión al club cordobés. Y el viernes envió el acuerdo a AFA, que aceptará la inscripción del delantero fuera de término debido al pedido judicial.

“Llegamos a un acuerdo conveniente para todas las partes. Newell’s no pierde patrimonio y en junio próximo Joel regresará a Rosario. Lo importante es que se atendió nuestro reclamo lógico y el club le pagó al jugador la totalidad de lo adeudado”, reconoció Cristian Calabrese, representante de Amoroso.

Y el acuerdo no quedó ahí. La Lepra aprovechó la presencia de Agremiados en Tribunales para terminar de arreglar el reclamo del gremio. Y ya está todo solucionado, lo que evitaría una posible quita de puntos a la que Newell’s podía quedar expuesto. La dirigencia acordó el pago de la deuda con Víctor Figueroa, que no hizo el reclamo como Amoroso, pero era el otro futbolista que no había cobrado cuando Agremiados detectó que había imputado erróneamente un pago a Newell’s que no le correspondía.

“Ya está todo solucionado. Pudimos arreglar con Amoroso y el reclamo de Agremiados. Creo que todos quedamos conformes”, aseguró un alto directivo cuando terminó el cónclave en Tribunales. Y la novela llegó a su fin.