Llop: “Si hacés buenos partidos y no ganás, tenés que preocuparte”

“Si el rendimiento es como el primer tiempo con Belgrano, me voy conforme. Pero eso hay que sostenerlo. Si lo prolongamos en el tiempo, encontraremos una regularidad y los resultados van a ser buenos”. El mensaje de Juan Manuel Llop siempre está emparentado con el optimismo. A veces el entrenador exagera con su visión positiva, en especial cuando habla de “buenos rendimientos” en un equipo que apenas acumula 9 puntos en la tabla y está en el lote de abajo.

Ahora se viene River. Un rival complicado, con potencial en casi todas sus líneas. Y con el agregado que tendrá a Ignacio Scocco por primera vez enfrentando a Newell’s. No es un partido más. Porque si bien la dirigencia sostiene que el entrenador tiene banca, al menos hasta el Clásico, el propio Llop sabe que otro resultado adverso con pocas respuestas dentro de la cancha lo obligará a un análisis más profundo sobre su continuidad.

—Te fuiste muy preocupado por el resultado adverso con Belgrano, ¿qué importancia tiene en vos este partido con River?

—Mucha importancia. Si hacés buenos partidos y no ganás, tenés que preocuparte y ocuparte. A mí me preocupa el rendimiento. Y si es acorde a lo que pretendo estoy conforme, como nos pasó en el primer tiempo ante Belgrano y en el inicio del segundo. Eso hay que sostenerlo, ser más regular. Más allá del resultado me interesa lograr la regularidad en el tiempo y seguramente los resultados serán positivos.

—Pensaste en Fertoli como titular, pero al final mantenés a Figueroa, ¿cuál es el análisis de esta postura?

—Trabajamos en la semana con Fertoli y con Joaquín Torres por izquierda para abrir un poco más la cancha, pero creo que Figueroa nos da más control, más posesión. A veces por querer cambiar algo, arruinás lo bueno que venís haciendo. Por eso vamos con Víctor (Figueroa).

—¿Se toma algún recaudo especial al enfrentar a River?

—No vamos a ser suicidas, considero que abroquelarte en tu arco es síntoma de que en alguna jugada pueden hacerte un gol. Le pasó a Lanús, puede pasar eso y terminás perdiendo el partido. Por eso hay que buscar el protagonismo, no cederlo porque el otro puede terminar ganando. Por lo menos hay que compartir el protagonismo, eso es lo que vamos a tratar de hacer más allá de la jerarquía del rival.

—Por lo que se vio de este Newell’s en el torneo, ¿los primeros 20 minutos pueden ser la clave del partido?

—Depende de cómo se dé el partido. Si esos 20 minutos son buenos para nosotros y tenés opciones de gol y no las concretás, puede pasar como el otro día, que Belgrano lo ganó en el final. En todos los partidos, si tenés las chances a favor, hay que dañar al rival, no hay otra. Y nosotros no lo hemos podido hacer mucho hasta ahora.

—En lo personal, ¿considerás que este partido tiene mayor importancia para el futuro?

—Es muy importante, todos los partidos son importantes. Tenemos que sumar muchos puntos para lograr confianza y regularidad para lo que viene, ni hablar del último partido (por el Clásico).