Llop: “Si corregimos algunas cosas vamos a tener futuro”

Juan Manuel Llop se encontró con un problema inesperado. La lesión de Mauro Guevgeozian le generó un dolor de cabeza que no estaba previsto, aunque al menos recibió la buena noticia de la habilitación de su reemplazante natural: Luis Leal.

El Chocho no se bajonea, y al menos en sus declaraciones muestra cierto optimismo. “Si corregimos algunas cosas vamos a tener buen futuro”, manifestó.

“En la semana analizamos el partido contra Godoy Cruz y no merecimos perder. Pero entendemos que hay que mejorar y corregir algunas cosas. Tenemos una sensación de amargura y desazón, porque había cierta expectativa de continuar, pero hay mucho por rescatar desde el juego”, comentó Llop en cuanto a la eliminación de Copa Argentina.

Llop quedó conforme con el juego de la Lepra ante el Tomba y por esa razón pretendía repetir el mismo equipo, algo que no pudo concretar por la lesión del delantero armenio.

“Jugando de esa manera y tal vez corrigiendo algunas cosas, podemos tener un buen futuro. El equipo ya lo trabajamos, pero estamos esperando la habilitación de Luis Leal, porque Mauro (Guevgeozian) está complicado. En caso contrario, jugará Daniel Opazo”, confió.

En cuanto a las diferencias que podía haber con la presencia de Leal, el DT explicó: “Si bien no son de características similares, Luis se acomodó en el trabajo y tiene muchos síntomas de profundidad, mucha presencia de gol. Y obviamente mucho más recorrido en su carrera profesional que Opazo. Ojalá pueda llegar su transfer. Hoy (por ayer) o a más tardar el lunes tendría que estar. Es necesario porque no tenemos demasiadas variantes en esa zona”.

El Chocho también hizo referencia a la salida de Joel Amoroso y aseguró estar apenado. “Pareciera que eso no tiene marcha atrás. Generalmente tomo posturas respecto a las adversidades. Hay que resolver lo de Amoroso, hay que resolver lo de Torres, lo de Tevez, lo de Fertoli. Tomo ese tipo de postura y me entusiasmo. No me lamento por los inconvenientes. Me dolió un poco lo de Amoroso porque teníamos una estructura armada, pero me quedo más en cómo resuelvo, si no me desvió del foco”, se sinceró.

Y dejó un mensaje de apoyo a los juveniles. “Prefiero quedarme con que (Joaquín) Torres jugó un gran partido, además es un jugador del club. Junto a Héctor Fertoli, son buenos jugadores pero les falta recorrido. En esto voy a tratar de que la gente le tenga paciencia, porque seguramente van a responder”, señaló.

A la hora de hablar del choque ante Huracán, el DT no pudo evitar hacer referencia del estado del campo de juego, muy dañado a partir de recitales de La Renga, y seguramente en malas condiciones para el juego (ver aparte).

“Va a ser un partido raro, por el estado del campo de juego, con un rival complicado. Si queremos ganarle a Huracán, necesitamos hacer un buen partido”, afirmó.

Y concluyó: “Los jugadores necesitan un triunfo, una alegría, por todo el esfuerzo que han hecho en estos dos meses y sobre todo para lograr mayor tranquilidad. Por todo lo que ha pasado, por todas las cosas que se han cambiado desde todo punto de vista. Más allá de un resultado positivo o negativo, somos optimistas con lo que pueda pasar”.

La Lepra iniciará acciones contra Agremiados

Newell’s es un club judicializado desde 2009, pero muy pocas veces tuvo tanta actividad en Tribunales como en estas últimas semanas. Es que el juez Fabián Bellizia se reunión con Marchi y trajo para cotejar mucha documentación referida a los pagos que realizó Newell’s, pero además la dirigencia analiza realizar acciones legales contra el gremio si se confirma que le otorga a Joel Amoroso la libertad de acción.

Bellizia junto al órgano fiduciario y un abogado rojinegro estuvieron reunidos el jueves durante más de cuatro horas con Sergio Marchi. El magistrado decidió viajar a Capital Federal para no esperar al titular del gremio, ya que estaba preocupado por todo lo que sucedió en estas últimas semanas, con denuncias fuertes hacia la dirigencia leprosa, a quien se acusó de “falsear documentación”, con una situación de Joel Amoroso que significaría una pérdida patrimonial para el club, y con un reclamo de unos 5,3 millones de pesos por sueldos atrasados que no condice que un libre deuda expedido por el gremio.

El magistrado se trajo mucha documentación para revisar y citaría a la dirigencia una vez que analice todo, y no se descarta algún reto por la desprolijidad con la que se manejo el tema pago a los jugadores.

Newell’s intenta resolver el problema con Agremiados, pero en medio de esa negociación, amenaza con iniciar acciones legales contra el gremio en caso de que le otorgue la libertad de acción a Joel Amoroso, quien por estas horas está en Córdoba aguardando el visto bueno del gremio y AFA para firmar con Belgrano.