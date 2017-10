Llop se decidió por Cabrera como titular ante Godoy Cruz

Juan Manuel Llop se decidió. Y si bien estaba muy conforme con el rendimiento del equipo en los cotejos ante Olimpo y Lanús, el técnico se dejó llevar por su entusiasmo y pondrá entre los titulares que mañana recibirán a Godoy Cruz al juvenil Enzo Cabrera.

No hay ninguna duda que el Chocho quedó fascinado con el pibe de 17 años desde la primera práctica que lo vio. Lo concentró con Huracán y al final no lo puso en el banco. Y admitió que “fue un error”. Por eso no fue sorpresa que sin siquiera jugar en reserva lo hiciera debutar en primera en la victoria 2-0 frente a Olimpo. Y el casildense le pagó con una actuación para ilusionarse. Dos asistencias a Leal y Joaquín Torres para el primer triunfo leproso.

Luego entró con Lanús, y si bien no fue tan decisivo, le dio otra dinámica al ataque, algo que el entrenador leproso destacó en el vestuario post derrota en el Néstor Díaz Pérez.

Llop tenía ganas de darle titularidad. Y la fatiga muscular de Figueroa parecía abrirle el hueco. Pero ayer el Negro se mostró recuperado y fue titular en el ensayo de fútbol realizado en Bella Vista. Pero el DT no retrocedió en su idea de incluir a Cabrera y dejó fuera de los once a Héctor Fertoli.

El entrenador no toca el esquema 4-1-2-3, que le dio buenos resultados a partir del triángulo invertido del mediocampo, donde Rivero y Figueroa son los que presionan la salida del rival, y Leyes queda como único volante central. Y dejará a Joaquín Torres por derecha y Enzo Cabrera jugará por izquierda, aunque con su capacidad de ataque, es probable que durante el partido cambie posición con Figueroa cuando sea necesario.

Así, el equipo que jugará mañana a las 21.05 ante el Tomba con arbitraje de Andrés Merlos será con: Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Nery Leyes; Braian Rivero y Víctor Figueroa; Joaquín Torres, Luis Leal y Enzo Cabrera.

Y finalmente Mauro Guevgeozian irá al banco. El delantero se mostró recuperado en la semana y Llop decidió tenerlo entre los relevos, que serán Nelson Ibáñez, Franco Escobar, Juan Ignacio Sills, Jalil Elías, Mauricio Tevez, Héctor Fertoli y Guevgeozian.

Amoroso ya entrena en Belgrano

Joel Amoroso ya es jugador de Belgrano. El viernes las partes acordaron en Tribunales la continuidad de los derechos federativos en el Parque y la cesión al club cordobés hasta junio de 2018 sin cargo y sin opción. Y el Pirata oficializó este sábado su llegada en la cuenta oficial del club, mientras que la Lepra hizo lo propio, destacando los términos del acuerdo.

“Se logró llegar a un acuerdo con el jugador de nuestra institución Emanuel Joel Amoroso. De la reunión participaron nuestro presidente y secretario en representación de la Comisión Directiva, el juez Fabián Bellizia, el Órgano Fiduciario, el futbolista acompañado por su representante y los representantes legales de Futbolistas Argentinos Agremiados”, cuenta el texto en la página oficial rojinegra.

Y agrega: “Newell’s cumplió en abonar la totalidad de la deuda salarial e impositiva con Joel Amoroso hasta el 31 de agosto inclusive, mientras que el jugador y FAA se comprometieron a mantener los derechos económicos en poder de nuestro club. Y ante la petición del futbolista, Newell’s acordó con el club Belgrano un préstamo sin cargo y sin opción hasta junio de 2018”.

Obviamente para poder concretar esta negociación fuera de término del mercado de pases, el juez Bellizia envió un oficio a AFA donde solicita que “de manera excepcional, por única vez y atendiendo a las razones constitucionales y legales expuestas, permita la inscripción de la cesión temporaria de los derechos federativos del jugador Emanuel Joel Amoroso, siendo jugador de Newell’s una vez vencida la cesión”. Y AFA, para terminar con el conflicto, habilitó a Belgrano para presentar el contrato fuera de término y ayer el jugador ya entrenó con su nuevo equipo.