Llop ordenará fútbol y probará variantes por la recuperación

Este viernes, el entrenador Juan Manuel Llop realizará la primera práctica de fútbol pensando en el duelo del próximo domingo 29 ante Chacarita en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 11.05 y por la 7ª fecha de la Superliga.

Brian Sarmiento no está al ciento por ciento y si bien no hay una lesión, en la jornada del martes estuvo con una contractura. El jueves entrenó, pero desde el cuerpo técnico no quisieron exigirlo, por eso no llamaría la atención que este viernes no sea de la partida para preservarlo y no arriesgar algo mayor. Además, el DT podría probar algunas variantes para ver si puede mejorar el funcionamiento ofensivo de su equipo, que no viene siendo el mejor ni el esperado por el propio Chocho en lo que va de este campeonato.

Un cambio que se dilucida es la vuelta al once titular de Braian Rivero en lugar de Jalil Elías, tras cumplir la suspensión por la tarjeta roja recibida en el duelo ante Godoy Cruz (0-0). Otra de las opciones que maneja Llop es la de formar una dupla ofensiva.

Una de las alternativas es el portugués Luis Leal y el uruguayo Mauro Guevgeozian, y la otra es que al ex delantero de Temperley lo acompañe el juvenil Enzo Cabrera. Es decir que podrían ser dos “tanques” en la delantera o una referencia de ataque y un mediapunta que se mueva por todo el frente para abastecer al “9”.

La zona izquierda del mediocampo también podría sufrir variantes, con el ingreso de Víctor Figueroa en lugar de Héctor Fertoli. Por último, la defensa sería retocada por el lado de Milton Valenzuela, quien no viene teniendo buenas actuaciones y podría dejarle su lugar a Franco Escobar, que ingresaría como marcador central y Nehuén Paz se movería al carril izquierdo.

Esto genera dudas, ya que con esta variante se deben mover varias piezas en un sector donde no viene funcionando tan mal, porque Newell’s apenas recibió cuatro goles en seis partidos.

A más de una semana para el duelo ante el Funebrero, el Chocho Llop analiza cambios y en la jornada podría comenzar a ensayarlos, buscando la mejor puesta a punto para ganarle al Tricolor en casa.