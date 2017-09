Llop espera habilitación de Leal y lleva al banco al pibe Cabrera

Juan Manuel Llop tiene todo definido para enfrentar el lunes a Huracán a las 21.05 con arbitraje de Mauro Vigliano, aunque debe esperar por una documentación que habilite a Luis Leal, el elegido para reemplazar al lesionado Mauro Guevgeozian.

El delantero armenio tiene una distensión en el biceps femoral y estará inactivo al menos diez días. Por eso el Chocho eligió a Leal, pero debe esperar su habilitación.el viernes llegó el TMS de Jaguares de Chiapas y allanó el camino, pero resta una autorización de trabajo de migraciones que estaría el lunes y con eso podría debutar.

Con esa sola variante, la Lepra formará con Luciano Pocrnjic; José San Román, Bruno Bianchi, Nehuén Paz y Milton Valenzuela; Nery Leyes y Jalil Elías; Joaquín Torres, Brian Sarmiento y Héctor Fertoli; Luis Leal. Si no se logra destrabar el tema Leal, como delantero estará Daniel Opazo.

La Lepra entrena el domingo y luego viaja a Capital Federal con 19 futbolistas. Y la gran novedad de la lista de concentrados es la inclusión del juvenil delantero Enzo Cabrera. Tal como anticipó El Hincha, Llop decidió citar al casildense de 17 años que juega en quinta. Y no hay que descartar que tenga un lugar en el banco.

Además de los titulares, la nómina de concentrados la integran Nelson Ibáñez, Franco Escobar, Juan Ignacio Sills, Víctor Figueroa, Brian Rivero, Mauricio Tevez, Daniel Opazo y el juvenil Cabrera.

En tanto, la reserva jugará el domingo a las 14 en La Quemita, predio que tiene Huracán en las afueras de Capital Federal.

Cabrera: “Todos los pibes soñamos con jugar en Primera”

Enzo Cabrera no puede creer lo que está viviendo. Hace menos de dos años jugaba en inferiores de Alumni de Casilda y se encontró con la chance de llegar al Parque de la mano del profe Hugo Roldán, y este domingo estará viajando con el plantel de primera a la espera del cotejo con Huracán.

El pibe nacido en Casilda hace 17 años participó el miércoles de la práctica de fútbol de los suplentes que no jugaron frente a un elenco de juveniles y enseguida Juan Manuel Llop le echó el ojo. Y al otro día le pidió a Gastón Liendo, técnico de la quinta, que se lo dejara hasta el fin de semana para entrenar con primera.

“Se dio todo muy rápido. Me llamaron para jugar con los suplentes y me fue bien. Y al otro día me dijeron que tenía que entrenar con la primera. Sabía que podía quedar concentrado por lo que decían todos, pero ahora que está confirmado es un sueño”, comentó el juvenil atacante que este año anotó 7 goles en quinta.

“Soy delantero, me gusta aguantar la pelota y hacer goles, pero no soy un nueve de área, me gusta más presionar, moverme mucho y jugar con la pelota”, explicó a la hora de dar indicios de sus características de juego.

Cabrera llegó al club en 2015, de la mano del profe Hugo Roldán, que en esos momentos estaba en inferiores y luego se fue como preparador físico de Lucas Bernardi.

“Me vieron en un partido con la selección de Casilda, pero el que me trajo a Newell’s fue Hugo (Roldán). Al principio venía todos los días a entrenar y me volvía, pero desde este año estoy en la pensión, donde somos todos como hermanos”, contó el pibe sobre sus compañeros de inferiores que conviven en el Coloso.

“Cuando un pibe empieza a jugar a la pelota lo que quiere es llegar a la primera. Y hoy se me está dando. Luché mucho para esto. No voy a aflojar ahora que estoy tan cerca”, reconoció.

“Cuando Llop me dijo que me quedaba a entrenar con la primera fue algo hermoso, muy emocionante. Me recibieron muy bien, trabajan mucho y me sentí muy cómodo”, confió.

Cabrera no sabe si irá al banco, pero esta chance lo acerca más a ese debut en primera que parecía tan lejano. “Imagino la cancha llena y el día que me toque debutar. Todos los que estamos en inferiores soñamos con jugar en Primera. Todos los días cuando paso por el Coloso me imagino jugando adentro”, se ilusiona.

Umbro corre con ventaja

La elección de la marca de indumentaria que vestirá a Newell’s desde enero de 2018 es toda una novela, aunque por estas horas hay una que le saca ventaja al resto: Umbro.

Luego de descartar el acuerdo con TBS, la dirigencia, en la cabeza del vice segundo Cristian D’Amico se juntó con Umbro, Topper, Macron, Kappa y Luanvi, aunque la pelea pareció estar siempre entre Umbro y Topper, que vistió a la Lepra desde 2009 hasta 2015.

Y si bien aún hay detalles importantes para definir, la dirigencia empieza a inclinarse por la marca de origen inglés, que en Argentina viste a Vélez, Atlético Tucumán y Estudiantes.

“Umbro está muy cerca”, fue la respuesta de una fuente involucrada a la negociación cuando El Hincha preguntó por la elección de la indumentaria. Y las razones pasarían por lo económico (la oferta sería la mejor), pero además Newell’s quedó muy conforme con los diseños que se mostraron en la reunión y el interés de la marca en vestir al Rojinegro.

Lo que resta saber es la extensión del contrato y el okey definitivo de Umbro internacional, algo que podría definirse en los próximos días.

Por otra parte, la dirigencia debe decidir también quién será el espónsor principal de la camiseta. El Banco Municipal extendió su vínculo hasta diciembre, y en los últimos meses hubo charlas con interesados en estar en el frente de la casaca leprosa, aunque aún no hay definiciones al respecto.

No hay que descartar la continuidad del Banco Municipal, quien pretende seguir vinculado a la entidad del Parque, pero si aparece alguna oferta económica más importante la dirigencia optaría por el cambio.