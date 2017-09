Llop, con equipo golpeado y con Sarmiento y Guevgeozian lesionados

Golpeado. Cuestionado. Sin poder festejar una victoria. Eliminado de la Copa Argentina. Con un rendimiento individual y colectivo preocupante. Y con lesionados que complican el armado del equipo. El ciclo de Llop al frente de la Lepra tuvo un inicio desfavorable y la victoria empieza a ser necesaria para despejar dudas. Dentro y fuera de la cancha.

“Vamos por el buen camino, no debimos perder”, fue el comentario del Chocho tras la derrota ante Huracán. Y si bien esta afirmación del DT puede tener sustento a la hora de analizar los méritos que hicieron quemeros y leprosos para quedarse con la victoria, está claro que la realidad es irrefutable: tres partidos jugados, un solo punto en la Superliga y eliminación en la Copa Argentina.

Newell’s no levanta cabeza. La idea del entrenador aparece como osada en los papeles, pero a la hora de plasmarla en la cancha el equipo está lejos de ser el que Llop pretende. Lo consigue de a ratos, pero muy escasos. Y para peor, en esos momentos del partido donde logra imponerse, carece de poder ofensivo para sacar ventaja.

Ya no hay dudas que la Lepra tiene un plantel corto. Y las lesiones no hace más que complicar al DT, que en el cotejo del sábado a las 16.10 ante Olimpo no podrá contar con Mauro Guevgeozian y Brian Sarmiento.

Y si bien Luis Leal demostró que puede aportar en ofensiva, no es nueve de área. Por eso la duda de Llop de cara al cotejo ante los bahienses será si incluye a Daniel Opazo o Víctor Figueroa por el lesionado Sarmiento.

¿Habrá más cambios? Por rendimiento podría salir más de medio equipo, pero tampoco hay tantas variantes confiables en el banco y entonces el Chocho mantendría la confianza a los que jugaron con el Globo.

¿Se juega algo Llop con Olimpo? Hablar de ciclo cumplido es una locura. Pero sí es cierto que si no consigue una victoria los cuestionamientos se acrecentarán, los externos y los internos. Por eso ganar es una obligación. Para conseguir oxígeno en medio de un inicio con resultados desestabilizantes.

Hay que pagarle un millón a Caruso Lombardi

Las malas noticias no paran de llegar al Parque. Se conoció un nuevo revés judicial en una demanda que realizó Ricardo Caruso Lombardi por una deuda que data de la era del ex presidente Eduardo López.

El ex entrenador leproso había sufrido varias negativas para el cobro de unos documentos por parte del órgano fiduciario primero, y por la justicia ordinaria después, pero insistió en su reclamo y este martes la Cámara le dio la razón.

De todas maneras, la resolución no fue tan favorable para el entrenador, ya que su reclamo ascendía a 3 millones de pesos, y la resolución judicial aceptó que debía cobrar una cifra menor: un millón. Con un agravante para Caruso, ya que debe hacerse cargo de las costas del juicio.

Por lo tanto, Newell’s deberá pagarle al técnico un millón de pesos, otra cifra que se suma a las tantas demandas que la dirigencia debe afrontar en la Justicia, donde debe pagar cerca de 21 millones por año del salvataje que recién concluye en el año 2021.

Estudios a Sarmiento

Brian Sarmiento salió lesionado en el cotejo ante Huracán, y el primer parte médico en el estadio habló de una “molestia en el isquiotibial izquierdo”, aunque el pronóstico puede ser más desfavorable y por eso este miércoles le realizarán estudios para determinar la gravedad de la lesión. “Puede ser una distensión”, comentó Llop tras el partido. Y si es así, el mediocampista se perderá un par de partidos. En tanto Mauro Guevgeozian padece una distensión en el bíceps femoral y no estaría con Olimpo y tampoco con Lanús.

Umbro es la elegida

Newell’s ya eligió la marca de indumentaria que lo vestirá desde enero del próximo año: Umbro. Pero por precaución la dirigencia no quiere confirmar el acuerdo hasta que esté todo firmado.

Tras caerse el acuerdo con TBS los directivos buscaron alternativas y se reunieron con Umbro, Topper, Macron y Kappa. Y tras analizar lo económico, la cantidad de prendas que recibirá, y la parte de diseño, la mejor propuesta fue la de Umbro.

La marca inglesa ya participa en la Superliga vistiendo a Vélez, Estudiantes y Atlético Tucumán, y en las reuniones que mantuvieron con la dirigencia mostraron un fuerte interés en vestir a la Lepra, lo que también ayudó a volcar la balanza a su favor.

Aún no trascendió el dinero que recibirá Newell’s ni la duración del vínculo, aunque la firma del contrato es inminente y sólo restan detalles menores. “Es la elegida, pero hasta que no esté firmado no podemos comunicar nada”, le contó a El Hincha una fuente involucrada a la negociación.

En tanto, la dirigencia también escucha propuestas por el espónsor de la casaca, ya que en diciembre vence la extensión del vínculo con Banco Municipal. Y si bien la entidad bancaria no descarta continuar, en el Parque escuchan ofertas.