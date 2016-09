Liga Rosarina: tres con marca perfecta

El certamen rosarino de primera división tuvo en la noche del miércoles cuatro partidos correspondientes a la segunda fecha y se registraron triunfos de Provincial, Puerto San Martín, Echesortu y Alumni de Casilda.

En el marco de la zona A1, Echesortu mantuvo el invicto y la punta al imponerse a Atlético Fisherton por 92 a 52 como visitante con 21 puntos de Dante Esquivel, y 18 de Martín Bísaro. En el perdedor convirtió 13 tantos Tomás Rivabella.

Mientras tanto, en el grupo A2 Puerto San Martín estiró su buen inicio con otro buen triunfo frente a Banco de Santa Fe en el duelo de líderes. En el equipo de Hernán Corte hizo 18 puntos el perimetral Andrés Ottolini y anotó 13 el base Mauricio Castillo. En el perdedor se despachó con 29 tantos Aaron Capra y Mauro Gómez anotó 20.

Por su parte, Alumni de Casilda debutó en la temporada de regreso a la máxima divisional con triunfo frente a Náutico por 85 a 78 con 24 puntos de Agustín Amione y 13 de Román Mercé y Guido Rodríguez. En el perdedor hizo 26 tantos Gastón Pérez y 16 Franco Giorgio.

En el otro choque de la zona A2, Provincial alargó su buen inicio con formidable triunfo como visitante ante Unión y Progreso por 68 a 55 con 15 puntos Francisco Soler y 13 de Alejo Hidalgo. Gonzalo Colman anotó 14 tantos en el local.

Para el domingo quedaron otros tres encuentros de la segunda fecha, todos de A1: Temperley vs. Atalaya, Estudiantil vs. Gimnasia y Talleres vs. El Tala. Mientras, el domingo se abrirá la acción de la tercera fecha de la A2 con el encuentro adelantado entre Regatas y Unión.

Gran torneo en Temperley

Temperley será local entre mañana y el domingo de uno de los cuadrangulares de semifinales de la Liga Formativa Sub 17 de Santa Fe. Será el grupo B y mañana desde las 10.30 abrirá la acción el Negro contra Náutico Sportivo Avellaneda. Luego jugarán Unión de Sunchales y Santa Paula de Gálvez. Por su parte, la zona A será en Libertad de Sunchales y en la jornada inaugural chocarán Talleres de Villa Gobernador Gálvez con Unión de San Guillermo y luego Libertad de Sunchales ante Sport Club Cañadense.

Final Tour del Oeste

En el básquet del Oeste Santafesino, Atlético San Jorge se consagró campeón del Apertura, pero la acción no se detiene porque durante este fin de semana se jugará dos Final Four para reordenar a los equipos y jugar el Clausura, que será a puro playoffs. Esta noche, entonces, habrá acción del Final Four “Campeonato” con Atlético San Jorge ante Atlético Sastre desde las 20.30 y Santa Paula de Gálvez frente a Ceci de la misma ciudad a partir de las 22.30. El domingo se jugará el duelo por el tercer lugar y la final. En Atlético San Jorge juega el rosarino Leandro Faranna.

Además, el Final Four de Reclasificación será en Brown de San Vicente. Desde las 20.30 jugarán Atlético María Juana ante Trebolense y luego lo harán Brown de San Vicente con Americano de Carlos Pellegrini. El domingo serán los duelos por el tercer lugar y la final.

Segunda fecha a pleno en la primera B local

El campeonato local de primera B tendrá esta noche desde las 21.30 su segunda fecha que, según la programación del sitio oficial de la Rosarina, se disputará íntegra con los seis encuentros hoy.

Tiro Suizo viene de un gran inicio ante Libertad y esta noche recibirá a Universitario, otro equipo que comenzó con victoria su actuación en el campeonato. Si bien a Uni le correspondía jugar en casa, en este caso se solicitó y aceptó realizar el cambio de localía, por lo que el choque será en el estadio de la Cortada Raffo.

Mientras, Libertad buscará la recuperación tras el inicio fallido cuando esta noche sea local de Atlantic Sportsmen en un duelo barrial. El Verde se impuso a Red Star de San Lorenzo en la fecha inicial.

Por su parte, Unión de Arroyo Seco también intentará levantar cabeza en su reducto tras comenzar con traspié ante Central. En esta ocasión recibirá a un Calzada que debutó con gran victoria ante Newell’s. Para la Lepra será el momento de jugar en el Parque y su adversario de turno será Talleres de Arroyo Seco, que viene de caer en su estadio ante Universitario.

Además, Saladillo buscará estirar su buen arranque (le ganó a Maciel en la primera fecha) cuando visite a Red Star de San Lorenzo.

La fecha dos del torneo se completará con el duelo que sostendrán en Maciel el local con Rosario Central, que viene de un gran debut ante Unión.

La tercera fecha está programada para el martes 6 de septiembre.

