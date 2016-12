Liga Rosarina: llegaron los ascensos

Sportivo América y Sportivo Federal obtuvieron en la noche del lunes los ascensos al certamen local de primera B. En la 21ª fecha de la C rosarina se dieron cruces directos entre los cuatro animadores del campeonato y una fecha antes del cierre de la competencia se definieron los equipos que jugarán el 2017 en la B.

Sportivo América tenía un punto de ventaja en la tabla, por lo que no debía sacar muchas cuentas y si ganaba ascendía. El Verde dominó desde el primer tiempo su duelo frente a Garibaldi de Fray Luis Beltrán, pero recién en el período final pudo quebrar definitivamente el encuentro para concretar su objetivo. El 73 a 54 consagró al equipo que conduce Rodrigo Navarro.

El plantel del conjunto verde fue el siguiente: Juan Apesteguía, Alan Izaguirre, Natanael Artico, Facundo Tamburri, Laureano Boncompain, Federico Franzini, Julián Mendia (goleador del partido de cierre con 19 puntos), Ezequiel Gaud, Fernando Mir, Marcos Melchior, Máximo Pighin, Martín Abramovich.

Sportivo Federal, en tanto, necesitaba imponerse y que América gane para que su ventaja en el desempate lo consagre. Y todo salió redondito. El equipo que conduce Ariel Bellía le ganó a Ben Hur por 82 a 71 con 28 puntos de Santiago Maldonado y 12 de Gustavo Franchi. El resto del equipo lo integran Alejandro Bellía, Nahuel Escobar, Hernán Gómez, Omar Vicente, Juan Manuel Loza, Ignacio Móndolo, Javier González, Marcos Tudino, Diego De Persia.

Resultados de la A y la B

En la A, Ciclón se impuso a Temperley 74 a 61. Hoy jugarán Atalaya vs. Estudiantil, Banco vs. Caova, Ciclón vs. Talleres, El Tala vs. Temperley, Gimnasia vs. Echesortu, Náutico vs. Regatas, Provincial vs. Alumni y Sportsmen vs. Unión. En la B, Saladillo derrotó a Unión 60 a 52, Newell’s a Red Star 75 a 74 y Central a Talleres 69 a 61. Hoy Atlantic vs. Maciel, Libertad vs. Uni y Red Star vs. Tiro.

Debut sin fisuras

El seleccionado santafesino de categoría Sub 17 se presentó ayer en el Campeonato Argentino de Corrientes con triunfo frente a Tucumán por 90 a 69.

El encuentro se disputó en el estadio de Unión de Goya y fue el duelo inaugural de la sede de la zona B, que tiene también a Misiones y a Neuquén.

Santa Fe contó con 17 puntos de Manuel Alonso, 12 de Álvaro Chervo, 10 de Nicolás Franco y Francisco Farabello, 9 de Facundo Breques y Julián Eydallín, 8 de Juan Cruz Fornero, 6 de Juan Ignacio Bruni, 5 de Juani Fernández, 4 de Nahuel Reynoso. También jugaron Facundo Viola y Francisco Vanni en el equipo que conduce Marcelo Miretti.

Luego de la presentación ante los tucumanos, Santa Fe enfrentará hoy a las 20 a Neuquén y mañana en el mismo horario cerrará frente a Misiones, que tiene la particularidad de contar con DT formado en Rosario como Mariano Marcos.

Los ganadores de zona y el mejor de los tres segundos clasificarán a las semifinales del grupo Campeonato, mientras que después los elencos se repartirán en rondas Consuelo y Estímulo.

En la zona A, en Paso de los Libres, están Buenos Aires, Córdoba, Salta y Río Negro, mientras que en la C, en Curuzú Cuatiá, son de la partida Entre Ríos, Corrientes, Mendoza y Chubut.

Libro homenaje

En las instalaciones de Provincial se llevó a cabo la presentación de la nueva edición de “Generación Trascendencia, testimonios de una revolución”, el libro de Santiago Grandi que repasa de manera detallada los pormenores de la vida deportiva de lo que fue el mayor exponente de un seleccionado nacional de todos los tiempos, la Generación Dorada. Con una mirada sociológica y analítica, Grandi hurga en la formación de este equipo, las razones por las que se gestó y lleva los acontecimientos incluso hasta los recientes Juegos Olímpicos. Desde su diálogo sentimental con los ídolos a los que creció observando, Grandi les devuelve algo de lo recibido mediante este ensayo que se puede conseguir en Aleph libros, de Rioja 932.

El Tablero

Liga A. En el lunes de Liga A, Ferro le ganó a Libertad de Sunchales por 92 a 86, San Martín Corrientes a San Lorenzo 71 a 67 y Estudiantes de Concordia a Quimsa 100 a 77.

TNA. Los rosarinos la rompen en el Torneo Nacional de Ascenso y el lunes no fue la excepción. Parque Sur de Concepción del Uruguay le ganó a Gimnasia La Plata por 68 a 61 con 17 puntos de Guido Mariani, mientras que Lisandro Villa terminó con 14 y 5 rebotes en el perdedor. Mientras, en Bahía Blanca, Olimpo doblegó a Platense 101 a 66 con planilla interesante de Ramiro Iglesias, con 8 tantos, 8 asistencias, 1 recupero y 2 rebotes en sólo 16 minutos. En el perdedor anotó 3 puntos Exequiel Cassinelli. En los otros duelos del lunes, Petrolero de Plaza Huincul le ganó al Deportivo Viedma de Leo Hiriart por 92 a 77 y Villa Ángela superó a San Isidro 85 a 79.

Ecuador. El Iccan Macas del entrenador rosarino Juan José Pidal perdió 82 a 72 ante Portoviejo y terminó su participación en la fase regular de la Liga de Ecuador. Ambos elencos clasificaron directamente a semifinales.

NBA. Brooklyn perdió ante Houston Rockets por un ajustado 122-118. Luis Scola prácticamente no tuvo acción en la visita a su ex equipo con 4 minutos en cancha, y 2 puntos. De todas formas para Scola fue una noche especial, porque para este juego Houston le preparó un emotivo homenaje que terminó en la ovación total del Toyota Center. Luifa pasó cinco temporadas por los Rockets, y en un video exhibido en las pantallas del estadio se mostraron testimonios e imágenes del ala pívot argentino y de protagonistas que supieron brillar junto a él en Houston. Mientras, los Dallas Mavericks jugaron este lunes uno de sus mejores partidos de la temporada y vencieron con claridad a Denver Nuggets por 112 a 92. El equipo de Rick Carlisle quedó ahora con marca de 6 triunfos y 18 derrotas, aún en el fondo de la Conferencia Oeste. En el ganador estuvo 3 minutos en el campo de juego el escolta cañadense Nicolás Brussino, durante los cuales no tomó lanzamientos.