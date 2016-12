Liga Rosarina: fin del semestre, y…

Termina el 2016 para el básquet rosarino, un año marcado a fuego por las idas y vueltas de la dirigencia de la Rosarina que incluyó un cambio de calendario que se concretó a medias, una modificación de formato que se implementó a mitad de año impuesta desde la mesa directiva y un final de semestre que pasó desapercibido en el público en general, con canchas vacías y marcado desinterés, incluso en algunos encuentros que definieron ascensos. Ya se puede trazar un cálculo de cómo será el inicio de 2017 según los resultados de esta primera parte del torneo, con objetivos por semestre como definió la dirigencia en aquella presentación en las instalaciones de Regatas.

Eso sí, siempre y cuando no haya más sorpresas en la reunión de final de año. Porque aparecieron rumores de nuevo cambio de rumbo e incluso el reglamento de torneo desapareció del sitio oficial de la Rosarina.

Según lo estipulado, en 2017 la primera A será dividida en dos niveles, es decir que los ocho equipos que no clasificaron jugarán en una especie de segunda división junto a los ascendidos de la B y tendrán como máximo objetivo subir al nivel superior. Fueron ocho descensos.

Para pasar en limpio, la A1 o zona campeonato que se iniciará en febrero tendrá a Echesortu, Atalaya, Temperley, El Tala, Talleres, Unión, Sportsmen, Puerto, Regatas y Caova. Jugarán todos contra todos a dos ruedas y los dos últimos de dicha tabla descenderán a la A2. Los 8 primeros esa tabla de zona Campeonato jugarán los playoffs para buscar al campeón, con cuartos de final al mejor de tres partidos y los cuatro ganadores de las llaves disputarán un Final Four (semi y final) a un partido con localía en el estadio del equipo mejor ubicado. En ese contexto, la Asociación Rosarina confirmó que no designará más estadios neutrales para disputar las finales.

Por su parte, los 8 equipos que no clasificaron a la zona Campeonato, se unirán a los dos conjuntos ascendidos de la Primera B, para formar una zona Reubicación A2. Ellos son Estudiantil, Ciclón, Gimnasia, Fisherton, Provincial, Alumni, Náutico y Banco, más Atlantic y Saladillo.

Jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los dos mejores equipos de dicha fase, que se jugará en la misma fecha que la ronda Campeonato, ascenderán a la A1 de cara al segundo semestre de 2017. Aquí hay todo un detalle, ya que el reglamento no aclara la disputa de playoffs, por lo que se presume que los ascendidos son los dos mejores de la tabla general. De cara al segundo semestre de 2017 la A1 tendrá a los ocho que conservaron la categoría más los dos que suban de A2. Y la A2 tendrá a los dos que bajaron de A1, los ubicados del 3º al 8º que mantuvieron la categoría y los dos ascendidos de la B.

Primera B

La edición 2017 estará conformada por los 10 equipos que no lograron clasificar a la Reubicación y los dos mejores de la Primera C: Tiro Suizo, Unión de Arroyo Seco, Calzada, Universitario, Central, Newell’s, Libertad, Maciel, Talleres de Arroyo Seco, Red Star, Sportivo América y Sportivo Federal. Jugarán todos contra todos a dos ruedas. Los ocho mejores de la tabla de posiciones general disputarán playoffs, mientras que los últimos cuatro descenderán a la Primera C. Habrá cuartos de final al mejor de tres partidos y luego Final Four (semi y final) a un encuentro con ventaja de localía para el mejor ubicado. Los dos primeros se quedarán con el ascenso para la zona A2 del segundo semestre de 2017.

Primera C

El certamen de comienzos de 2017 estará compuesto por los equipos que permanecen en el torneo tras los ascensos de América y Federal. Habrá que ver si la Rosarina inscribe a equipos nuevos que no hayan participado en 2016 o si alguno escoge no jugar. Por ahora son Garibaldi, Ben Hur, Paganini Alumni, Belgrano, Edison, Unión Sionista, Fortín Barracas, Horizonte y San Telmo. Allí, luego de disputar playoffs con el mismo formato que las divisiones superiores, los dos primeros ascenderán a la Primera B.

Ese es el panorama que debería abrirse desde febrero de 2017 si es que se respeta lo estipulado, cosa que no aconteció a mediados de 2016, cuando se buscó una variante para corregir el paupérrimo decantar de la Copa 90 Aniversario y nació el torneo presentado por la dirigencia en las instalaciones de Regatas. Sin embargo, como nadie parece conforme con el devenir de este nuevo torneo, no sería raro que se apliquen algún tipo de modificación, ya se en detalles (ver aparte libro de pases) o de fondo. Cualquiera sea la medida, sería saludable mejorar la forma de comunicar los objetivos a lograr en la implementación de cada formato, así como consultar a los que viven el día a día del básquet para tomar las determinaciones y de esta manera minimizar el margen de error. Analizar, reconocer equivocaciones, buscar vías para mejorar, suele ser el camino adecuado. Esconderse, decidir de manera arbitraria, desconocer la realidad y buscar enemigos en los que critican es siempre el trayecto más sencillo, pero nunca el que aportará una solución que permita mejorar las bases del deporte.

El tema pases

El formato del libro de pases cambió en 2016 incluso más que los formatos y calendario de los torneos. Y parece que sufrirá otra modificación. Primero los pases de cara a 2017 iban a ser ilimitados, luego no se iban a permitir ninguno y finalmente se decidió dar dos cupos para jugadores que no sean del mercado local y jugadores que dejan de ser Sub 19 para ser de primera. Ahora se está estudiando alguna otra modificación.

El Tablero

Un pleno a los locales

Peñarol de Mar del Plata, Olímpico de La Banda y La Unión de Formosa ganaron en la noche del martes de Liga A. Pleno a los locales. El milrayita venció a Atenas por 85 a 75 con 27 y 11 rebotes de Acuña, mientras que en el Griego hizo 8 Diego Lo Grippo. Mientras, Olímpico superó a Obras 82 a 74 con 17 puntos y 5 recobres de Adrián Boccia y La Unión doblegó a Bahía 97 a 78 con 3 tantos, 3 rebotes y 3 asistencias de Jeremías Sandrini.

Carnovale la rompió

Hubo tres duelos en el TNA. En el Norte, Villa San Martín le ganó como visita a Oberá 92 a 88 con 17 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias de Agustín Carnovale. Mitre superó a Las Parejas en Tucumán por 92 a 89. En la visita, dirigida por Agustín Pujol, jugaron Mauro Tarrago (3) y Marco Luchi (2). Estudiantes de Olavarría se impuso a Huracán por 82 a 75 con 10 y 10 rebotes de Rodrigo Sánchez.

Fixture de los de acá

La quinta fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe se iniciará mañana a las 21.30. Por la zona A El Tala recibirá a Atlético Rafaela y en el grupo B Talleres de Villa Gobernador Gálvez recibirá a Sportivo Suardi. En la zona C, Sportsmen será local ante Unión de San Guillermo. Mientras, el domingo por el grupo A, Atalaya visitará a Atlético San Jorge y Cacu de Ceres recibirá a Temperley.

Santa Fe va por el pasaje

El seleccionado santafesino Sub 17 buscará esta noche desde las 20 ante Misiones la clasificación para disputar las semifinales del Campeonato Argentino de Corrientes. El equipo que conduce Marcelo Miretti se medirá ante los misioneros en el estadio de Unión de Goya y necesita una victoria para asegurarse participar de las semifinales. En el debut venció a Tucumán y anoche a Neuquén 67 a 54.