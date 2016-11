Liga Rosarina: Echesortu marca el rumbo

En la noche del lunes ganaron Echesortu y Temperley en la acción de la máxima divisional rosarina. Hoy, dos partidos.

Echesortu le ganó a El Tala como visitante por 61 a 54 con 18 puntos de Franco Sbarra y 12 de Nahuel Colaneri, mientras que en el local anotó 17 Joaquín Ríos.

Mientras, Temperley doblegó a Los Rosarinos Estudiantil por 65 a 63 con 19 de Lucas de los Santos y 11 de Juan Cruz Dellarossa. Horacio Fascia hizo 21 en el perdedor.

Para esta noche está previsto que jueguen desde las 21.30 Atalaya con Talleres de Villa Gobernador Gálvez, Atlético Fisherton frente Temperley.

Para el viernes pasó el choque entre Estudiantil y Ciclón. Ese día también se enfrentarán Náutico Sportivo Avellaneda con Unión y Progreso.

Atalaya es el campeón

Atalaya superó a Sportivo Belgrano de Oliveros por 68 a 37 y se quedó con el título en la categoría Sub 19 de los torneos femeninos de la Rosarina. Ben Hur y Central fueron los otros elencos participantes en la definición.

El plantel: Merari Utrera, Candela García, Lucía Cantero, María Lucila Ramallo, Chiara De Virgilio, Lucila Cragnolino, Candela Foresto, Camila Pérez Bugari, Karen González Zapata, Luzmila González Zapata.

El entrenador es Mariano Junco. PF: Antonella Quattroqui y ayudante Hernán Illesca.

Aristu fue clave

Comunicaciones de Corrientes doblegó a Salta por 80 a 72 en el Torneo Nacional de Ascenso. Fue figura el rosarino Matías Aristu, con 20 puntos.

Unión de Santa Fe festejó en Las Parejas ante Sportivo por 93 a 74. En el local hizo 7 puntos Marco Luchi y no convirtió Mauro Tarrago.

Mientras, en la Liga A, Hispano de Río Gallegos le ganó a Ferro por 77 a 75. Matías Bernardini no anotó. La Unión de Formosa contó con 5 puntos de Jeremías Sandrini en la derrota como local frente a Instituto por 75 a 69. Pablo Bruna hizo 5 tantos en el ganador. Hasta ahora clasificaron al Súper 4 San Lorenzo y San Martín Corrientes. En tanto, esta tarde desde las 19.15 comenzará en Brasil la final de la Liga Sudamericana entre Mogi y Bahía.

El duelo fue de Manu

San Antonio sumó el lunes una nueva victoria en la NBA y sigue en plena racha, ahora aprovechándose del bajón con el que viene Dallas y en un duelo muy particular con argentinos en cada bando. Terminó siendo un trabajado 96-91 para los Spurs, en lo que fue la sexta victoria en fila para San Antonio (récord 11-3) y la sexta derrota de los Mavericks (2-10).

Se dio una noche especial por el cruce de argentinos. Manu Ginóbili sumó 8 puntos (0 de 1 en dobles, 2 de 5 en triples y 2 de 2 en libres), 4 rebotes, 3 asistencias, 3 robos, 2 pérdidas y 1 falta en 24 minutos. Por su parte, Nicolás Brussino no anotó puntos pero sí registró 1 rebote, 2 asistencias y 3 faltas en 13 minutos. Nicolás Laprovittola no jugó para San Antonio, esta vez por recomendación médica, ya que debieron sacarle una muela horas antes del encuentro.

Argentinos, hay nombres

El entrenador Roly Dianda ya tiene la preselección de Santa Fe que trabajará de cara al Argentino Sub 15 de Embalse y Río Tercero, en Córdoba. Comenzarán a entrenar el próximo día 28 desde las 9.30 en el estadio de Sport Club Cañadense. El plantel tiene 15 jugadores, por lo que habrá tres cortes. El viernes 2 viajan a Embalse. La lista: Manuel Silvano, Gastón Bertona, Federico Mello, Pedro Fabrissín, Alejo Paoloni, Martín Allende, Alexis Mato, Bautista Lugarini, Lucas Fossatti, Joaquín Virgili, Ismael Amprimo, Joaquín Hoyo, Jaime Brodsky, Tomás Chapero, Joaquín Gerchen. El asistente de Dianda será Diego García.

El certamen se jugará desde el 3 y el 8 de diciembre y participarán 19 federaciones divididas en cinco zonas. Santa Fe jugará en la zona E con Santa Fe, Mendoza y Chubut.

Sub 17

Marcelo Miretti estará a cargo del seleccionado santafesino de categoría Sub 17 para e Argentino que se jugará a mediados de diciembre en Curuzú Cuatiá, Goya y Paso de los Libres del 12 al 18 de diciembre. Entrenarán desde el día 5 en Ceres con Francisco Farabello, Manuel Alonso, Marco Giordano, Juan Cruz Fornero, Juan Ignacio Fernández, Facundo Breques, Nicolás Franco, Nicolás Reynoso, Jonathan Basualdo, Juan Ignacio Bruni, Julián Eydallin y Alvaro Chervo. Asistente, Gerardo Velazco y preparador físico: Guillermo Martinuzzi.

El programa de la segunda

Ya está el programa para la segunda fecha de la Liga Provincial Copa Santa Fe. La zona A se jugará el viernes a las 21.30 con Atlético Rafaela vs. San Jorge, San Lorenzo de Tostado vs. El Tala, Gimnasia de Santa Fe vs. Colón de San Justo y Atalaya vs. Adeo. El grupo B tendrá el viernes a las 21.30 a Sportivo Suardi ante Firmat, Temperley frente a Brown y Atlético Sastre con Colón de Santa Fe. Para el domingo a las 21 pasó Cacu con Talleres.

La zona C, en tanto, tendrá el viernes a las 21.30 a Santa Paula de Gálvez frente a Unión de San Guillermo y Rivadavia de Santa Fe con Ceci de Gálvez. Ese mismo día, pero a las 22.15 jugarán Sport ante Sportsmen. El domingo 20.30 jugarán Racing de San Cristóbal con 9 de Julio de Rafaela.