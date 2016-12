Liga Rosarina: chiquitos y súper campeones

Pocos son los equipos que pueden coronarse campeones al final de la temporada y mucho menos en forma invicta, dada la alta competitividad que reina en la Rosarina de Fútbol.

Pero en la categoría 2005 hay tres excepciones bien marcadas: Río Negro en la Mini de la Zona A3, Defensores Unidos en la Mini de la zona A2 y Adiur “B” en el fútbol infantil de la zona Azul.

Los tres equipos se dieron el lujo de festejar el título sin perder un solo encuentro. Son chiquitos, por edad, que recién empiezan a codearse en el fútbol de once, pero se volvieron enormes gracias a las campañas realizadas. Y dejaron bien en alto la camiseta que representaron durante todo el año.

Una costumbre rionegrina

La 2005 de Río Negro volvió a repetir el título que consiguió en 2015. En aquella oportunidad fue la primera experiencia en cancha de once y fueron campeones invictos.

En esta temporada la historia no cambió. Fueron 24 partidos, de los cuales ganó 19 y empató 5. Anotó 52 y solamente sufrió un gol en contra para coronarse en la Mini de la zona A3.

El plantel bicampeón está formado por los siguientes jugadores: Ramiro Cantero, Elías Pedros, Brian Bordón, Dimas Quevedo, Bruno Giménez, Yair Dinamo, Jesús Fernández, Fabricio Biasutti, Bruno Leiva, Santiago Aguirre, Tomás Cabrera, Juan Cruz Rodríguez, Matías Ojeda, Jeremías Méndez, Milton Ramírez y Benjamin Grandi. Los técnicos de la categoría son Miguel Cantero y Vicente Cabrera.

El Defe arrasó con todos

Defensores Unidos, en su categoría 2005, fue una verdadera aplanadora. Logró el campeonato en forma invicta en la Mini de la zona A2, y de yapa ganó los 22 partidos que disputó. Anotó 68 goles y apenas le marcaron 7. Un campeón de punta a punta.

Los chicos del Defe tienen tres entrenadores: Marcelo Casas, Damián Dezzuto y Adalberto Conti. En tanto, los jugadores del plantel son los siguientes: Lucas Silva, Juan Nagnun, Bruno Ayala, Elián Arena, Lisandro Conti, Franco Dezzuto, Nicolás Camos, Tomás Sánchez, Néstor Santa Cruz, Alan Mereles, Jeremías Prestifilipi, Uriel Casas, Tobías Zalasar, Máximo Castillo, Axel Caballero, Uriel La Rosa y Diogo Insaurralde.

Se despidió a lo grande

En el último año del fútbol infantil la 2005 de Adiur “B” se proclamó campeón de manera invicta y triunfando en todos los partido que disputó. Fueron 31 en total, con 131 tantos a favor y apenas 13 en contra, dejando atrás a Newell’s y Central, los grandes de la Rosarina.

El plantel está integrado por Alejo Molina, Giovani Meroli, Kevin Gómez, Máximo Gutiérrez, Ángelo Campanella, Ciro Basterra, Alejandro Retamozo, Joaquín Ponce, Agustín Rojo, Lautaro Lencina y Walter Rivero Walter. Los técnicos son Wilmer Ortiz y Juan Borro.

Oriental festejó el título de simple afiliación

Tras una dramática definición por penales Oriental derrotó a Alianza y se coronó campeón de simple afiliación en el torneo Molinas de la Rosarina. En los noventa minutos reglamentarios el marcador no se alteró para nada y en consecuencia se debió recurrir a los tiros desde los doce pasos. Ahí Oriental fue más efectivo que Alianza y terminó festejando el título con un resultado de 3-2 a su favor. La particularidad de la serie fue que los primeros cuatro remates no fueron goles. En tanto, en el partido previo, Leones salió campeón en décima división de la Primera C al derrotar 1-0 a Banco.