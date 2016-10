Liga Libre: Los campeones tuvieron su premio

La Liga Libre que organiza el Nuevo Básquet Amateur realizó su entrega de premios, con la presencia de jugadores del bicampeón Maiamee y del subcampeón Russia Team. Se trata de un torneo amateur que intenta dar una opción de jugar a los amantes del básquet que no pueden cumplir con las obligaciones de un certamen de primera, pero que buscan un marco más organizado que el simple “picadito”.

Eso sí, en el marco del certamen conviven los jugadores que lo hacen simplemente para despuntar el vicio con algunos basquetbolistas que se desempeñan en clubes de la Rosarina o de otras asociaciones. No hay restricciones y eso le permite tener un gran nivel.

Los elencos que disputaron la final del segundo torneo recibieron sus trofeos y cheques y ya comenzaron a palpitar la que será la tercera edición de la competencia, para la que está abierta la inscripción y que tendrá como fecha de inicio de juego el 5 de noviembre.

En esta tercera edición del campeonato habrá un cupo limitado de diez equipos, para así poder garantizar estadios, árbitros y mesa de control profesionales, más los horarios y la ya habitual cobertura periodísticas, con comentarios, estadísticas, fotos y videos de todos los partidos.

Se volverá a disputar en los entretiempos el torneo de triples, que arrojará al campeón de la temporada.

Natanael Ártico, figura del bicampeón Maiamee mostró su felicidad en la ceremonia: “Este torneo tiene mucho nivel, les damos gracias por armarlo porque se conformó un lindo grupo y nos hicimos muy amigos”.

“A comparación del primer torneo en el que no teníamos técnico y jugábamos a la carga barracas, en este ya contamos con entrenador y el equipo se hizo más ordenado. Creo que por eso pudimos sacar adelante esta edición del torneo, que fue muy competitiva”, agregó, para luego animarse: “Mis compañeros no sé si quieren que lo diga, pero vamos por el tricampeonato”.

EL TABLERO

Actividad en la Rosarina. Con dos encuentros se abrirá esta noche la novena fecha de la primera B local. Desde las 21.30 Maciel recibirá a Libertad y Calzada a Rosario Central. Para mañana quedaron Red Star vs. Universitario, Unión de Arroyo Seco vs. Tiro Suizo y Talleres de Arroyo Seco vs. Saladillo. El duelo entre Newell’s y Atlantic pasó para el 19 de octubre. En tanto, en la primera C esta noche se medirán Edison vs. Sportivo América, Horizonte vs. Ben Hur, Federal vs. Sionista y Garibaldi vs. Belgrano. Mañana jugarán San Telmo vs. Fortín.

Ganó Bahía en la Liga A. En la noche del martes hubo duelos de Liga A y tanto Bahía como Quilmes de Mar del Plata regalaron un gran espectáculo en un encuentro que se cerró en tiempo extra con victoria de los bahienses por 107 a 101, con 26 puntos del pibe Máximo Fjellerup y 21 de Lucio Redivo. En el perdedor se destacaron otros dos chicos, Eric Flor (18 tantos) y Luca Vildoza (17). Mientras, Instituto de Córdoba le ganó 71 a 58 a Estudiantes en Concordia. Esta noche Argentino de Junín recibirá a Quilmes de Mar del Plata.

Sudamericana en Venezuela. En la zona C de la Liga Sudamericana, en Barquisimeto, Paulistano de Brasil le ganó a Trouville de Uruguay por 81 a 66 y Guaros de Lara de Venezuela derrotó a Bucaneros de Colombia 70 a 46. Hoy se juega la jornada final del grupo con Trouville ante Bucaneros y Guaros frente a Paulistano. Ya clasificaron para la próxima etapa Mogi de Brasil, Gimnasia de Comodoro y Bahía de Argentina, y Hebraica de Uruguay.

Victoria de Houston. Houston jugó el martes su segundo partido de pretemporada rumbo a la 2016/17 de la NBA. Nuevamente lo hizo con una victoria, y como el pasado domingo ante los Shangai Sharks, ahora le dio una paliza a Nueva York 130-103. James Harden fue el máximo anotador del encuentro con 28 puntos. El argentino Pablo Prigioni sumó 3 puntos (1/1 en triples), 2 asistencias, 1 pérdida y 1 falta en 6 minutos. Lo más destacado en los Knicks estuvo en las manos de Porzingis con 22 tantos. Rose sumó 16 unidades más 5 rebotes.