Lifschitz sostuvo que la paritaria docente no tendrá “ni piso ni techo”

El gobernador Miguel Lifschitz anunció que en los próximos días convocará a los gremios de los trabajadores docentes para discutir la paritaria salarial de 2017 y, en ese sentido, aseguró que la discusión por la recomposición salarial no tendrá “ni piso ni techo”, a diferencia del 18% que pretende instalar la Nación.

En declaraciones a Radio 2, el mandatario santafesino reflexionó: “Sé que es un año complicado porque el 2016 terminó con mucha inflación y sin generar las expectativas de reactivar la economía que se habían generado. Esto genera preocupación en los trabajadores porque son aquellos que viven de un salario fijo y ven cómo la inflación se va comiendo ese salario”.

De todos modos, puso como objetivo “empezar las clases como corresponde, sin conflicto, vamos a hacer el esfuerzo para lograrlo”.

“Sé que hay ideas a nivel nacional y algunas provincias de poner techos a la paritaria, de poner límites, nosotros creemos en la negociación colectiva y en la responsabilidad de los dirigentes gremiales. Vamos a convocarlos en los próximos días, no queremos demorarlos demasiado para empezar a dialogar, sin piso, sin techo y para poder abrir la discusión y lograr una respuesta que pueda ser razonable y aceptable para todas las partes”, agregó.

Sobre la fecha de convocatoria, Lifschitz indicó: “No se va a extender mucho más de jueves o viernes o lunes de la semana próxima”.

“El año de la obra pública”

Respecto a las expectativas que tiene para este año sobre la gestión santafesina, Lifschitz indentificó tres prioridades: obra pública, políticas sociales y seguridad.

El gobernador aspira a “poder mostrar mucho más que en 2016 el impacto de la obra pública que estamos llevando adelante”. “Hay muchas que están recién comenzando, en trámite de licitación, pero el 2017 va a ser el año de la obra pública en la provincia y en Rosario también”, abundó.

Con respecto a la asistencia social, expresó: “Estamos dándole una vuelta a nuestra política social con el programa Abre Familia que produce un concepto nuevo en las políticas sociales en la Argentina que es el trabajo focalizado familia por familia, ya no programas para todo el mundo, ya lo estamos haciendo en varios barrios de Rosario. Queremos llegar a cada familia, joven y persona que tiene una necesidad y poder acercarle la presencia del Estado”.

Por última, sostuvo que en 2017 el gobierno de Santa Fe seguirá avanzando “de manera firme y consistente con la seguridad y la justicia, para que podamos exhibir dentro de un año números mucho mejores de los que pudimos exhibir el año pasado”.

Elogio de Bullrich: positivo

Días atrás, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, puso como ejemplo a la provincia de Santa Fe por la reducción en 2016 en las estadísticas de homicidios y robos, en un 20 y 30% respectivamente. En ese sentido, el gobernador Miguel Lifschitz resaltó en la víspera: “Es positivo, la ministra lo muestra como un logro de su gestión y es legítimo que así sea porque hemos hecho un esfuerzo conjunto y ese trabajo ha venido dando buenos resultados, los números están a la vista”.

“Hay muchas acciones que no eran habituales, de operativos conjuntos, de colaboración entre las fuerzas de seguridad nacionales y santafesinas y entre la Justicia federal y provincial. Eso ha permitido desbaratar muchos grupos complejos que operaban desde hace tiempo, no solo bandas de hampones si no de organizaciones de guante blanco”, agregó el titular de la Casa Gris.

“Pero no hay que dormirse en los laureles, hay que ponerle más esfuerzo y presencia. Este 2017 nos tiene que dar mejores resultados todavía”, finalizó Lifschitz.