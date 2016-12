El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, habló esta mañana con LT10 y expresó que la salida del ex Ministerio de Hacienda y Finanzas, Prat Gay es preocupante ya que “no se cambió a cualquier ministro. Este cambio no tiene muchas explicaciones y no sabemos si los nuevos funcionarios van a continuar con la misma línea. Esto seguramente genera incertidumbre en los mercados y la economía. Junto a Gonzálo Saglione teníamos línea directa con Prat Gay y a habíamos charlado algo sobre la deuda de la Nación con santa Fe. Ahora, vamos a tener que comenzar nuevamente el diálogo”.

Por otro lado habló del balance del año y dijo: “Tuvimos un año intenso pero entendemos que el balance es positivo para nuestra provincia. Santa Fe fue la única provincia que creció (Córdoba creció muy poquito). El producto bruto de nuestra provincia fue del 1,8% mientras que el país va a terminar con una caída del 2,6%. El otro dato positivo es que en Santa Fe no cayó el empleo registrado. Esto tiene que ver con el trabajo del campo, el esfuerzo de la industria y la obra pública de la provincia”.