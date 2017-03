Lifschitz, sobre la deuda de Nación: “Estamos más cerca de una solución”

El gobernador Miguel Lifschitz se reunió este miércoles, en Buenos Aires, con los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; y de Hacienda, Nicolás Dujovne, para avanzar en el acuerdo del pago de la deuda que la Nación tiene con Santa Fe por la detracción indebida del 15 % de la coparticipación para financiar la Anses.

“Estamos más cerca de una solución; elegimos la vía de la negociación, basados en el fallo de la Corte Suprema que nos da una gran fortaleza. No hay discusión sobre la deuda, ahora resta ponerse de acuerdo sobre los plazos y el monto”, señaló el gobernador tras la reunión a la que concurrió acompañado por el fiscal de Estado provincial, Pablo Saccone; y el subsecretario de Hacienda, Pablo Domingo.

El gobernador recordó que lo adeudado asciende a 23 mil millones de pesos a valores históricos, que “con la actualización, rondaría los 40 mil millones. El ministro Dujovne se comprometió a hacer una primera propuesta concreta en los próximos días”, contó el jefe de gobierno provincial.

A tal fin, a mediados de 2016 se había acordado crear una comisión bilateral en la que las partes estaban “próximas a arribar a un acuerdo”, pero la salida del exministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, “obligó a rebobinar y empezar de nuevo”, indicó Lifschitz.

En este sentido, informó que ahora se retomó el tema y que las partes manifestaron “la predisposición de buscar una solución en un plazo breve”. Para lograr ese objetivo, “se hizo un acta de la reunión para que quede por escrito la metodología de trabajo”, dijo el mandatario.

El gobernador detalló que existen varias alternativas para poder “saldar esta deuda” y aclaró que “no necesariamente tiene que ser por un desembolso directo; también través de bonos, propiedades, financiamiento de obras públicas o efectivo. Si hay voluntad, tal vez en los próximos 60 días se podría arribar a un arreglo definitivo”, sostuvo.

Finalmente, Lifschitz anticipó que existirá un nuevo encuentro dentro de 10 o 15 días, e informó que debido a que la deuda es por coparticipación, “un porcentaje le corresponde a municipios y comunas, por lo que no solo se beneficia la provincia, sino también las 365 localidades santafesinas”.

Lifschitz, sobre el discurso de Macri: “Faltaron precisiones”

Asimismo, el gobernador de la provincia, Miguel Lifschitz, se refirió al discurso del presidente Mauricio Macri al dejar inaugurado el período ordinario de sesiones en el Congreso de la Nación. “No hubo muchas novedades en cuanto al contenido o líneas discursivas respecto de lo que le venimos escuchando. Al contrario, hubo una reafirmación de su postura y de los logros del gobierno”, expresó el mandatario provincial en declaraciones a la radio Aire de Santa Fe.

En este sentido, Lifschitz opinó que “para mi gusto le faltaron más precisiones y cosas más concretas. Me traje pocas precisiones sobre las cosas que nos interesan a los santafesinos”, y agregó que “hay una distancia entre los objetivos planteados, los anhelos y las intenciones, respecto de la realidad concreta, donde no se ve eso, salvo en lugares muy puntuales, como el sector agropecuario. Pero eso solo no alcanza, hay muchos otros sectores como el industrial y las economías regionales que están muy complicados”, y mencionó como ejemplo de esto los casos que se dan en la provincia con General Motors, Mefro Wheels, y el sector lácteo.