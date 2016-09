Lifschitz, sobre el regreso de los gendarmes: “No es un parche de coyuntura”

El gobernador Miguel Lifschitz resaltó ayer que el acuerdo firmado con la Nación para el envío de fuerzas federales para combatir la inseguridad y el narcotráfico “no es un parche de coyuntura, sino una estrategia de mediano plazo”.

“Fue un muy buen acuerdo. Es un paso adelante que va a marcar también de aquí en más el trabajo de Nación con otras provincias, porque va más allá de la intervención de fuerzas federales en territorios provinciales, sino que la idea es asumir de manera conjunta la responsabilidad sobre la violencia, la inseguridad y el narcotráfico”, sostuvo el gobernador socialista.

En diálogo con radio Continental, el mandatario provincial destacó que el acuerdo arribado con el presidente Mauricio Macri y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apunta a “elaborar una estrategia de mediano plazo, porque el convenio es hasta fines de 2017, no es un parche de coyuntura”.

“El objetivo es establecer un trabajo coordinador para fijar prioridades y marcar lineamientos y después un comité operativo en el territorio en el que van a integrarse fuerzas provinciales y nacionales de tal manera de poder coordinar el día a día del trabajo conjunto”, remarcó.

Y agregó: “Esto va a permitir atacar el corazón del problema que son los vínculos de algunas organizaciones locales que hacen distribución en el territorio con organizaciones que están operando en otras partes del país y que traen la droga desde las fronteras”.

“Trabajo de depuración”

Consultado respecto a la corrupción dentro de la Policía de Santa Fe, Lifschitz manifestó: “Estamos empeñados en un trabajo de depuración y mayor control, no sólo político sino también social sobre el accionar de las fuerzas policiales, y también en un esfuerzo de formación y capacitación par lograr mayores niveles de profesionalidad y capacidad operativa”.

“Si hay voluntad política, directivas claras y un trabajo sostenido, en el mediano plazo se logran resultados”, concluyó el gobernador.

Respuesta “kirchnerista”

“No hay ninguna campaña contra Santa Fe ni contra el socialismo, ni contra (Antonio) Bonfatti. Lo que contamos es lo que podemos probar, tenemos más información pero no pudimos cerrar y no la contamos”, dijo ayer Jorge Lanata sobre el informe que emitió en su programa de TV el último domingo. Indicó que lo sorprendió la reacción de los dirigentes socialistas, quienes lo acusaron de “operar” contra la provincia. “La respuesta corporativa del socialismo me parece muy kirchnerista. Es muy nacionalista entre comillas, un poco autoritario el planteo”, dijo a Radio Dos.

