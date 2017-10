Lifschitz evalúa volver a judicializar la deuda que mantiene Nación con Santa Fe

“No nos queda otra alternativa que recurrir a la Corte”, expresó el gobernador Miguel Lifschitz ante la reticencia de la Nación de cumplir, justamente, con un fallo del máximo tribunal de Justicia por los fondos de coparticipación que el Estado le adeuda a la provincia.

Los funcionarios nacionales, y también los candidatos de Cambiemos, cada vez que se enfrentan a los micrófonos hablan del “diálogo” como factor fundamental de la convivencia política. Sin embargo, a casi dos años del fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga a la Nación a devolverle a Santa Fe unos 23 mil millones de pesos (que contemplando los intereses se transforman en unos 50 mil millones de pesos) por fondos de la coparticipación detraídos de manera unilateral, no hay novedades al respecto a pesar de que la provincia incluso acercó un plan de pagos a la administración de Mauricio Macri.

El gobierno nacional “siempre dice que va a haber un acuerdo próximo, pero eso nunca se concreta y no llegan las propuestas. Para llegar a un acuerdo tienen que haber reuniones, propuestas, acercamientos hasta llegar a un marco de coincidencias. Pero mientras eso no se de es una expresión de deseo, una forma de patear la pelota para adelante”, indicó Lifschitz en diálogo con LT8.

Es por ello que el mandatario no ve otra alternativa que volver a judicializar el tema: “Es inevitable, no hay otra forma de proceder, porque tengo como responsable del gobierno de Santa Fe la obligación de hacer todas las gestiones necesarias y acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de esa deuda. Con lo cual si la negociación política no avanza evidentemente no queda otra alternativa que recurrir nuevamente a la Corte para que haga disponga los plazos”.

Por su parte, la intendenta Mónica Fein aprovechó para cuestionar a los dirigentes y candidatos locales que no se suman al reclamo: “Me preocupa los que dicen que quieren defender a Rosario pero ponen en duda lo que la Corte Suprema definió sobre la deuda”.

En declaraciones a LT8, la intendenta repartió críticas por igual al kirchnerismo y al PRO al sostener que le “preocupa escuchar a aquellos que dicen defender Rosario y durante los doce años que fueron gobierno nos discriminaron, no nos dieron ni vivienda ni obras, y también a aquellos que hoy la dicen defender pero ponen en duda lo que definió la Corte Suprema”.

“Defender Rosario significa reconocer lo que no hicieron los gobiernos (nacionales) anteriores y que espero este gobierno modifique porque son muy pocas las obras que se hicieron y no es lo que Rosario se merece”, finalizó Fein.