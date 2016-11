Lifschitz envía a la Legislatura proyecto de reforma tributaria

Con el apoyo de las cámaras industriales, comerciales, rurales y mutualistas, el gobernador Miguel Lifschitz presentó ayer un proyecto –que remitirá esta semana a la Legislatura– con retoques impositivos para 2017. Habrá aumentos del Inmobiliario Urbano y Rural y rebajas en Ingresos Brutos. El gobierno busca un esquema de “mayor justicia tributaria” y, además, estimular a sectores muy golpeados por la inflación y la recesión, en particular la industria y el comercio.

El paquete de reformas fue acordado entre el gobierno y 13 entidades productivas de la provincia, entre ellas la Bolsa de Comercio, la Federación Industrial de Santa Fe, la Cámara Argentina de la Construcción, las patronales agropecuarias y las federaciones empresarias, comerciales y mutualistas. Viene siendo discutido desde abril, cuando empezaron a sentirse los efectos de la recesión, los tarifazos y las inundaciones.

El principal punto de la reforma que será debatida en las cámaras legislativas, donde el oficialismo controla Diputados pero no el Senado, es una rebaja de Ingresos Brutos para 90 mil pequeños comercios. Con esa medida, el gobierno busca que el “esfuerzo fiscal” que asume el Estado sea compensado “con una mayor participación de los contribuyentes”.

Como contrapartida, el Inmobiliario Urbano y Rural subirán el 25, 28 o 32% según la categoría del contribuyente. Así, el impuesto mínimo Rural pasará de 420 a 525 pesos bimestrales (el 32% de las partidas que emite API) y el mínimo Urbano, que alcanza al 45% de las partidas, subirá de 204 a 255 pesos bimestrales.

En materia de Ingresos Brutos hay varios cambios:

Régimen Simplificado de Ingresos Brutos (monotributo provincial). Alcanza a comercios con facturación anual inferior al millón de pesos (unos 90 mil sobre 150 mil comercios de toda la provincia). Tendrán rebajas de hasta el 27% respecto de 2016.

Los contribuyentes con facturación entre un millón y 4,5 millones de pesos (14 mil en total) pasarán de tributar 3,6 a 3,3% en concepto de Ingresos Brutos.

El piso actual desde el cual se tributa la alícuota máxima de Ingresos Brutos (4,5%) es de 60 millones de facturación anual. El año próximo subirá a 75 millones para atenuar el impacto de la inflación.

Si el proyecto se convierte en ley, las industrias aceiteras y oleaginosas no pagarán Ingresos Brutos.

“Todos somos responsables”

En la presentación del proyecto, ayer en la Casa Gris, el gobernador sostuvo: “Todos somos responsables de que el Estado tenga financiamiento y que se obtengan los recursos de la manera más equitativa posible, con la mayor justicia tributaria. Somos responsables de tener una economía floreciente que se desarrolle, que genere más puestos de trabajo y en la que el Estado no debe ser un obstáculo, sino un socio estratégico en un proyecto común de desarrollo de la provincia”.

Para Lifschitz, no hay antecedentes de un acuerdo como el que se rubricó ayer en Casa de Gobierno, con aval de todas las entidades de la economía provincial: “Hemos dado un paso importante que no tiene antecedentes ni en la provincia ni en otras provincias para poder sostener esta mesa el año próximo, evaluar el avance de este proyecto que esperamos sea convertido en ley por la Legislatura y poder estudiar nuevos cambios a futuro, no solamente que analicemos los ingresos, sino también que empecemos a conversar sobre el gasto público, un tema en el que siempre hay muchas suspicacias, pero nosotros creemos que es importante transparentarlo y ponerlo en el debate”.

En ese sentido, el mandatario dijo que es necesario “desmenuzar” cómo se distribuye el gasto público en la provincia: “La mirada de los sectores de la economía, y de otros sectores de la sociedad civil, nos ayuda a detectar cosas que se pueden corregir o mejorar y gastos que se pueden hacer más eficientes”.

Los que avalaron la iniciativa

El documento que reúne las conclusiones de las reuniones de la Comisión de Análisis del Sistema Tributario provincial fue rubricado en la víspera por el secretario de Relaciones Institucionales de la Asociación Empresaria de Rosario, Carlos Rovitti; los presidentes de la Federación del Comercio e Industria de Rosario, Edgardo Moschitta; de la Asociación de Entidades Empresarias del Sur Santafesino (Adeessa), León Beltrán y de la Federación de Centros Comerciales de Santa Fe, Adrián Schuck.

También lo rubricaron los presidentes de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Rosario, Franco Gagliardo; de la Federación Santafesina de Entidades Mutualistas, Narciso Carrizo; de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe, Gustavo Vionnet; el vicepresidente primero de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Santa Fe, Roberto Pilatti; el vicepresidente segundo de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Melchor Amor Arranz; el vicepresidente cuarto de la Federación Industrial de Santa Fe, Víctor Sarmiento; el director gremial de la Federación Agraria Argentina, Ariel Denegri, y el director de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Guillermo Cullen.

“Hay que limitar los mandatos de todos los cargos electivos”

“Hay que limitar los mandatos para todos los cargos electivos”. El gobernador Miguel Lifschitz se definió sobre la reforma de la Constitución provincial: piensa que debe haber reelección del gobernador, por un mandato, y limitar además las reelecciones del resto de los cargos a solo dos períodos de cuatro años cada uno.

“Lo dijimos desde el primer momento: el Ejecutivo no tiene un proyecto, el gobernador no tiene un proyecto que quiera imponerle a los santafesinos. Hemos abierto una discusión y los puntos de consenso que podamos lograr alrededor de cada una de las propuestas definirán si encontramos un marco de acuerdo legislativo que permita avanzar”.

Por primera vez desde que comenzó el debate por la reforma, el gobernador dio su opinión: “Hay que pensar en una limitación de los mandatos para todos los cargos electivos, tanto a nivel provincial como municipal. Este tema ya se ha instalado en la provincia de Buenos Aires, no es que estemos inventando nada. Por otra parte, me parece que hay un fuerte consenso social. Así que, en lo personal, creo que tendíamos que avanzar en ese sentido”.

—¿Una sola reelección?

—Exactamente. Dos períodos de cuatro años manteniendo la idea que está instalada en el país.

—¿Cree que los senadores votarían esto?

—No lo sé, creo que muchos sí. No sé si todos, pero será parte de la discusión. Si no hay acuerdo sobre este punto, no será incorporado en el texto de la reforma. Pero creo que hay que abrir el debate.

—¿A partir de este mandato? Porque algunos legisladores de la oposición ya dicen que usted está buscando su propia reelección.

—Yo no voy a definir nada. Me voy a regir por la Constitución actual mientras esté vigente. Y si hubiera otra Constitución, dependerá de que haya consenso en la Legislatura, de lo que definan los constituyentes en ese momento… Es todo muy aventurado. Mi opinión es que debe haber un término para los mandatos y que eso puede aplicarse a partir de ahora o del próximo mandato; en cualquier caso, me parece que es un cambio importante.