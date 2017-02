Lifschitz destacó el trabajo articulado entre los tres poderes del Estado

El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, junto al Fiscal General, Julio De Olazábal, firmaron este jueves un convenio de colaboración y asistencia entre el gobierno provincial y el Ministerio Público de la Acusación (MPA) destinado a dotar al Organismo de Investigación de la mencionada área de infraestructura, capacidades humanas y recursos naturales.

Lifschitz reconoció “la tarea del doctor Julio De Olzabal al frente del Ministerio Público de la Acusación a lo largo de estos años: sin su aporte y su calidad profesional y humana puesta al servicio de la implementación del Nuevo Código Procesal Penal del Nuevo Sistema Penal de la provincia de Santa Fe, seguramente estos resultados que hoy estamos celebrando no hubieran sido posibles”, y remarcó también “su empeño en poner en marcha este organismo de investigaciones que hoy estamos lanzando”.

“La implementación del Nuevo Sistema Penal de la provincia es un excelente ejemplo del trabajo de cooperación y de articulación entre los tres poderes del Estado –prosiguió–, desde la sanción de las leyes hasta dotarlo de todos los recursos necesarios: la infraestructura, el apoyo político indispensable para que pudiéramos avanzar y llegar a este punto y, al mismo tiempo, el involucramiento y la participación, quizás más gradual pero también importante, de distintos actores del sistema judicial que nos han permitido un avance significativo”.

“La creación del Organismo de Investigaciones fue un compromiso de nuestra gestión desde el inicio”, recordó el gobernador.

“Nos habíamos propuesto que antes de marzo de este año estaría en marcha este organismo, así que con unos días de antelación estamos cumpliendo con ese compromiso y creo que a los resultados los vamos a tener rápidamente a la vista, porque no empezamos de cero y porque ya hay mucho trayecto realizado”, agregó

En este sentido, mencionó a la Policía de Investigaciones (PDI), “prestigiosa y reconocida, que se ha consolidado como un cuerpo de alta capacidad profesional calificado que demuestra día a día su competencia para el desarrollo de la investigación criminal”.

POLICÍA CIENTÍFICA

Lifschitz también destacó el accionar de Policía Científica, y al respecto anunció que en los próximos días “se van a inaugurar las nuevas dependencias en Rosario, en lo que era el viejo Regimiento 121 del Ejército: uno de los edificios de ese predio fue reacondicionado, adaptado, equipado con la tecnología más moderna”, y puso como ejemplo un equipo de cromatógrafo de gases, que “es tan moderno que solo hay dos en todo el mundo: uno lo tiene el FBI y el otro está en Rosario. Esto habla del esfuerzo, de la decisión política y el esfuerzo económico puesto al servicio de lograr un MPA que sea de altísima calidad profesional y de resolución de las investigaciones y de los casos que tiene a su cargo”.

Asimismo, el gobernador expresó que “en 60 días aproximadamente estaremos inaugurando en Recreo dependencias similares a las de Rosario, donde también se habilitará la delegación de la Policía Científica para toda la región centro-norte de la provincia. Este organismo de investigaciones del MPA va a tener las herramientas, personal capacitado, la tecnología y los espacios adecuados para desarrollar sus tareas plenamente y con total eficacia”, concluyó.

EL ACTO

El acto se desarrolló en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y del mismo participaron también los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, de Justicia y Derechos Humanos, Ricardo Silberstein, y de Seguridad, Maximilano Pullaro.

ORGANISMO DE INVESTIGACIONES

El Fiscal General puso de manifiesto la importancia de la creación de este Organismo de Investigaciones y lo hizo citando un “ejemplo reciente que nos demuestra palmariamente la necesidad de tener un organismo de investigaciones, y es lo que ocurrió con la muerte del fiscal Alberto Nisman. Ese fue un ejemplo de lo que no podía ser, porque más allá de cómo fue su muerte, lo que vio todo el mundo fueron actos de torpeza tan increíbles en una investigación que solamente pueden verse yendo a libros de historia o las narraciones de Sherlock Holmes”.

“No es que eso esté ocurriendo en la provincia de Santa Fe –aclaró–, pero se va a mejorar notablemente con un organismo de investigaciones, que va permitir que la provincia no haga un papelón como el que hizo la Justicia Federal y la Policía Federal en el Caso Nisman”.

De Olazábal explicó que “esto es así porque la policía cumple dos funciones distintas que están en sus propias leyes: una de seguridad y de prevención del delito, y al mismo tiempo de investigación para que, llegado el caso, se pueda llevar a cabo un juicio. Y esto, que parece ser lo mismo, no lo es, porque uno tiene por finalidad evitar la comisión del delito, y el otro ya sabe que el delito se cometió y hay que investigarlo pero de manera distinta, de modo tal que los elementos que en ese momento se recojan puedan ser utilizados en el juicio”.

CUERPO DE INTELIGENCIA

En el Organismo de Investigaciones que se va a poner en funcionamiento “va a existir un cuerpo que va a cumplir funciones de inteligencia: no puede ser que sigamos investigando el hecho pequeño y no investiguemos el hecho grave”, dijo De Olazábal, y graficó esto al mencionar que “no podemos investigar el hurto de un celular y no investigar cuál es la economía que hay detrás del tráfico de celulares; y con las motos y otras cosas ocurre lo mismo. Eso no puede ser investigado por un alguien, sea de la policía o miembro del órgano de investigaciones, actuando de forma aislada: tiene que haber una forma distinta de investigar”.

Este paso “es extremadamente complejo porque es, de alguna manera, desarmar el Ministerio de Seguridad, armar esto, romper con celos, estructuras y hábitos de siglos”, reconoció el funcionario, pero también aclaró que “este cuerpo de inteligencia, guiado por los fiscales y cumpliendo con sus instrucciones, nos permitirá llevar adelante una verdadera política de persecución”.

CAMBIOS EN EL PROCEDIMIENTO E INVESTIGACIÓN

“Estamos preparándonos para, de forma inminente a partir de hoy, comenzar a armar un Organismo de Investigación que está formado por dos alas: el de investigación callejera y el de laboratorios”, dijo el Fiscal. Al respecto, destacó que “ya prácticamente un 50 % está hecho porque la Policía de Investigaciones ya se hizo”.

Con la PDI “la calidad de las investigaciones es muy superior a lo que se hacía antes; ese cambio está dando muy buenos resultados y confío en que en los laboratorios va a pasar exactamente lo mismo –expresó De Olazábal–. Entonces ahí sí llegará el momento de decir que hemos producido un verdadero cambio en el procedimiento y la investigación, porque no se trataba solamente de cambiar los actos rituales del juicio. También se trata de cambiar todos los procedimientos, no los sacralizados solamente, y ahí la investigación tiene un papel extremadamente importante”.

Finalmente, el funcionario del MPA destacó “la fuerza y decisión del gobernador y los ministros, así como de las anteriores gestiones, para este cambio que permite que en materia procesal, Santa Fe pase de ser una provincia que era denostada y señalada como una rémora y utilizada como ejemplo de lo que no debía hacerse, a estar a la cabeza del cambio procesal, al punto que gente de la provincia es convocada para explicar cómo pudo hacerse esto en tan poco tiempo”.

AUTORIDADES

Del acto participaron también el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Julio Genesini; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia y exgobernador, Antonio Bonfatti; los diputados provinciales Alicia Gutiérrez, Jorge Henn, Fabián Palo Oliver, Oscar Pieroni, Clara García, Rubén Galassi, Santiago Mascheroni, Joaquín Blanco, Omar Martínez, Verónica Benas, Miriam Cinalli, Ariel Bermúdez y Julián Galdeano; y fiscales y funcionarios del MPA, entre otros.