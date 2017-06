Líder de El Mató muestra su lado B

El cantante de la banda platense El Mató a un Policía Motorizado llegará este viernes a Rosario para, desde las 23, subir al escenario de McNamara (Tucumán 1016) y mostrar sus nuevas canciones en formato solista. En la velada estará acompañado por Tom Quintans (batería) de la banda Bestia Bebé y Morita Sánchez Viamonte (teclado) de 107 Faunos.

Con una incursión en el rock-pop de canciones simples y melódicas, con estribillos punzantes y directos, este formato en versión trío que tiene a Santiago en voz y guitarra eléctrica, lo despega del universo de El Mató a un Policía Motorizado para entrar en un contexto más personal, cargado de sentimiento, humor y juego. “Es divertido explorar la creatividad que tiene que ver con la forma y los estilos hasta alcanzar lo que te seduce”, analizó Santiago, líder del proyecto en diálogo con El Ciudadano.

Santiago Motorizado explora en su repertorio solista climas que lo alejan de su banda insignia. El músico, alias Motorizado, contó que la idea de bifurcar su personalidad creativa en dos proyectos surgió al probar otras cosas: “Ahí me di cuenta que a veces salía algo diferente. Cuando eso diferente lo mezclaba con alguna impronta de la banda generaba una tercera cosa que estaba buenísima. Algunas canciones arrancaban de un lugar muy lejano y luego era difícil traerlas para un mismo lado y quedaban aisladas”, destacó. Y sintetizó: “La parte musical de estas canciones solistas tiene un costado más juguetón e infantil, con mucho humor y más irónico”.

Mientras el álbum debut aún no vio la luz y se encuentra en proceso de grabación y post producción, los fanáticos de Motorizado dieron con él y lo subieron a Youtube en un collage que, como contó el músico, no respeta el concepto del disco. “Son canciones que fui grabando en mi casa y les pasé a amigos para que me hagan su devolución. Pero se filtraron y alguien creó un disco virtual pirata. No es lo que yo había planeado pero estuvo buenísimo también. En algún momento me gustaría grabarlo como lo había planeado”. La página ya registra 375 mil visitas.

Proyecto primordial

Santiago no sabe cuándo saldrá este disco pero parece no preocuparle. Dice que las canciones nacieron en un tiempo libre y que la inminente grabación del tercer disco de El Mató (La Síntesis O’Konor) lo tiene “a full”, porque la banda es el proyecto principal. “Donde tengo puesto el corazón y el cerebro todo el tiempo”, dijo.

Sobre el nuevo material, Motorizado anticipó que contiene canciones que surgieron antes de Violencia (EP, 2015). En palabras del bajista y voz del grupo: “Cuando empezamos a planear La Síntesis O’Konor decidimos hacer un EP, porque sentíamos que las canciones no encajaban para el nuevo disco pero nos gustaban. Y quedó Violencia como una especie de disco intermedio”.

Nacida en 2003 y con una carrera ininterrumpida de discos, shows y giras por todo el mundo, El Mató a un policía Motorizado creo un perfil propio y se convertió en referente de otras bandas. “A muchos les copa nuestra forma de hacer las cosas y eso me emociona. Elegir el camino de la independencia es muy trabajoso pero también muy apasionante. Ser dueño de tu arte, de tener la libertad de elegir con quien trabajar y sumar amigos al proyecto, es lo que más me gusta”, celebró.