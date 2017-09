Lichu Zeno, el capitán del Frente Progresista, cuenta cómo superó los momentos de adversidad

En 2009 Lisandro Zeno tenía 18 años y era el capitán de su equipo de rugby. Se lesionó el hombro y se perdió un torneo nacional en Tucumán donde el Jockey Club fue campeón. También era integrante de Los Pumitas pero la lesión lo dejó fuera del Mundial Juvenil de 2010, que se jugó en la Argentina. No fue el único golpe que recibió. En 2014 le faltaban las prácticas para recibirse de médico y le diagnosticaron leucemia, enfermedad que finalmente superó. Lichu, como lo llaman todos, está acostumbrado a reponerse de las dificultades. Ahora, su desafío es mejorar la performance que el Frente Progresista –es candidato a concejal de Rosario en la lista que encabeza Pablo Javkin– tuvo en las Paso.

El ex tercera línea de Jockey hizo el secundario en el colegio San Patricio y estudió medicina en la UAI. En diálogo con El Ciudadano, recordó que en esa época tomaba los reclamos de los estudiantes para transmitírselos a las autoridades. Su impronta de líder se trasladó también al deporte, como capitán de Jockey. “Siempre me puse al frente de los grupos que integré”, dijo el candidato.

Un tocayo con historia

El ex rugbier eligió al Partido Demócrata Progresista (PDP) para volcar en la política partidaria las preocupaciones que tenía en la ONG Rosario Solidaria, donde trabajó en el sector de donación de sangre, inquietud que tuvo a partir de su enfermedad.

Si bien lo bautizaron con el mismo nombre que al histórico dirigente del PDP Lisandro de la Torre, sólo se trata de una coincidencia. No fue una tradición familiar la que impulsó a Lichu a militar en el centenario partido. Según contó, lo atrajo “la honestidad” de ese espacio. “La política está muy manchada por gente corrupta. El PDP tiene dirigentes con convicciones y de gente honesta”, dijo.

El ex rugbier fue parte de Compartí Vida, el espacio de donación de sangre de Rosario Solidaria. La decisión de ingresar a la política partidaria se dio porque en las ONG no hay recursos suficientes. “El Estado tiene mayores herramientas para ejercer mi vocación de servicio”, señaló.

Por la remontada

Con el resultado de las Paso, Zeno estaría quedando fuera del Concejo, pero confía en sumar más votos y conseguir una banca. De ser así estaría acompañando a su compañero del PDP, quien también viene del deporte: el ex futbolista de Rosario Central Aldo Pedro Poy. Para Lichu, la grieta que fogonean los medios porteños entre el kirchnerismo y Cambiemos se instaló también en Rosario. Ese es el principal obstáculo que, según cree, el FPCyS debe sortear para que la polarización no lo vuelva a perjudicar. “La gente no tuvo en cuenta que se votaban concejales y cayó en la polarización que se impulsó desde el poder nacional. Le hicieron creer que debía elegir entre la continuidad del cambio o volver al pasado y terminar como Venezuela”, indicó.

El ex jugador de Jockey reconoció que al Frente Progresista le “faltó más comunicación”, lo que “fue aprovechado por candidatos de otros partidos”, apuntando directamente a Cambiemos.

“En barrios donde está el Plan Abre y se hacen cloacas y agua potable los vecinos están contentos con las obras. Pero al preguntarles a quién votaron, dicen que a Roy López Molina porque lo vieron en un cartel. Hay que contarle a la gente quién es el que realiza las obras, porque además somos tan ingenuos que candidatos de otros partidos llegan a los barrios en campaña y dicen que las hacen ellos”, dijo.

Zeno hoy es candidato. Pero hasta hace poco era un ciudadano más. Esa mirada de vecino común, estudiante y deportista no la pierde; se palpa en cada una de sus declaraciones. “Me cansé de que los políticos vengan a prometer cosas que después no cumplen. Mi manera de ver la política es a través del servicio y de un diálogo permanente con la gente. Los vecinos saben mejor que yo qué es lo que necesita cada barrio y lo que quiero es llevar sus propuestas al Concejo”, cerró el candidato del Frente Progresista.