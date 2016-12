Libertad con restricciones por atropellar y matar a embarazada

Matías V, de 19 años, fue imputado por homicidio culposo y lesiones culposas agravadas. El joven, que estudia Ciencias Económicas, atropelló y mató a Marianella Gómez de 22 años, quién estaba embarazada, y le causó lesiones graves a su pareja, Maximiliano Norese, de 26.

Ayer, en la audiencia que se celebró en los Tribunales, Matías V. prestó declaración. “Lamento mucho esto, entiendo el dolor que tiene la familia, me pongo en el lugar de ellos. Sé que una disculpa no va a solucionar nada pero la pido”, sostuvo.

“Estaba estudiando, salí a llevar a mi hermano a un cumpleaños de 15. Salgo por Zuviría, doblo por Provincias Unidas a la altura de Mendoza, me paso a la mano izquierda, veo de golpe a los chicos y cuando intento frenar ya había impactado. Me bajo, veo al chico, llamo al 911 y veo atrás un tumulto de gente, me acerco y estaba la chica”, relató.

Y agregó que se llevaron a su hermano por protección, ya que pensaban que él era el conductor. “Llegó la ambulancia y luego voy a la comisaría y me fichan. Al momento del siniestro no recuerdo claramente pero hay gente que me dijo que un colectivo venía por Forest y dobló por Provincias Unidas”, agregó.

La fiscal Mariana Prunotto pidió la prisión preventiva del joven, aunque sostuvo que llegaron a un acuerdo con la defensa a cargo del abogado Carlos Ewers. Resaltó que Matías V. se presentó en la comisaría por sus propios medios, llamó a la ambulancia, al 911, se puso a derecho y desde un primer momento entregó el carnet que está en la Fiscalía.

La propuesta consiste en una libertad con restricciones y dos garantes que no son familiares. Tiene que presentarse una vez por semana en la Oficina de Gestión Judicial, no puede salir del país ni de la provincia y en el caso de que quiera salir de Santa Fe tiene que solicitar previamente autorización. A pesar de la entrega voluntaria del carnet, la fiscal pidió que se ordene judicialmente la suspensión provisoria.

En tanto, su defensor agregó que el joven está en tratamiento psicológico y que puso a disposición el carnet por el hecho de que fue muy traumático. En tanto, el juez José Luis Suárez admitió todos los puntos.

El accidente ocurrió el sábado 26 por la noche al ser embestida la víctima por un automóvil en Provincias Unidas al 1300. Desde Fiscalía indicaron que al momento del hecho la mujer –quien cursaba un embarazo– iba acompañada por su novio, quien quedó internado con pronóstico reservado, en la Unidad de Cuidados intensivos de un sanatorio privado.

De acuerdo con los testimonios preliminares que recogió Fiscalía, el hecho ocurrió alrededor de las 20.30 del sábado cuando la pareja intentaba cruzar la avenida por la senda peatonal y un Peugeot 206 conducido por Matías V, de 19 años, atropelló a la pareja. El coche se desplazaba por Provincias Unidas hacia el sur a alta velocidad.

El joven que estaba al mando del automóvil quedó en estado de shock tras lo ocurrido y declaró que no vio a la pareja cruzando la calle. No obstante, tras el impacto se quedó en el lugar y solicitó ayuda inmediata para asistir a las víctimas. Luego, quedó demorado hasta la madrugada y fue puesto en libertad luego de que se le realizaran los exámenes de alcoholemia y alcoholuria.