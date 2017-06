Liberaron a la joven detenida por el asesinato de Isabel Cantero

María de los Ángeles S. fue detenida en la víspera como presunta autora de la muerte a balazos de Isabel Petrona Cantero, de 56 años, en España al 7000. Este sábado, la joven de 27 años quedó en libertad porque si bien la Fiscalía la vinculó al ataque, no la considera en principio autora de los disparos y golpes que dejaron además otras tres mujeres heridas en barrio Tablada. Otras dos personas surgieron de la pesquisa como ejecutoras del hecho, y la Justicia libró orden de captura contra ellas, aunque mantiene reserva sobre sus identidades.

La fiscal de la unidad de Homicidios Dolosos Georgina Pairola ordenó tres allanamientos en la zona del atentado. La Policía secuestró material de interés para la causa y hubo una nueva toma de declaración a testigos presenciales durante la mañana de este sábado en sede de Fiscalía.

Pairola concluyó en esta etapa que la detenida está vinculada al hecho pero no es la autora material de los disparos, y dispuso su libertad. También, la de David Sergio D., quien se encontraba demorado en relación al hecho. Ninguno de los dos están incluidos en la audiencia imputativa prevista para este domingo. De testimonios reservados, otras dos personas surgieron como posibles autores del hecho. La fiscal cursó una orden de captura contra ellas.

Al atentado y el apellido Cantero

Isabel Petrona Cantero, de 56 años, no sobrevivió al ataque perpetrado pasado el mediodía de este viernes. Era la hermana de Ariel el Viejo Cantero, uno de los históricos jefes de la banda narco Los Monos, que está detenido en la cárcel de Piñero. La mujer recibió un mortal balazo en el abdomen.

Luisana Cantero, de apenas 16 años, recibió un disparo en el cráneo y fue derivada al hospital de emergencias Heca, donde quedó internada en estado grave.

Juliana Maldonado es hija de Isabel, la víctima fatal. Tiene 22 años y, en su caso, no tiene herida de arma de fuego, pero sí un fuerte golpe en el cráneo por lo que también quedó en estado reservado.

Micaela Salcedo cuenta con 23 años y está embarazada. Es la única en principio no relacionada con los Cantero y la que menor gravedad presenta: sufrió una herida de arma de fuego en la pierna derecha.