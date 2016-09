Levantarán 630 viviendas con el fin de “integrar”

El gobernador Miguel Lifschitz, encabezó ayer la firma de contratos de adjudicación con cuatro empresas que construirán 630 viviendas en la zona norte de la ciudad. La obra beneficiará a unos 3 mil rosarinos, demandará una inversión de casi 590 millones de pesos y su plazo de ejecución será de 12 meses.

“La política de vivienda no es una política cualquiera, sino que es estratégica, y apunta al corazón de la exclusión social con el fin de integrar a muchos ciudadanos a la comunidad”, dijo Lifschitz, y añadió: “La falta de vivienda es el primer elemento de discriminación y exclusión, por eso es fundamental, además de generar trabajo y mejorar los servicios, que podamos como Estado garantizarle a cada familia un techo propio digno”.

El gobernador explicó que “construir viviendas sociales genera trabajo, porque implica tres o cuatro puestos de trabajo por unidad, es decir que con la ejecución de estas 630 que estamos firmando, habrá dos mil familias que tendrán asegurado su sustento, por lo menos por el tiempo que duren estas obras”.

Lifschitz remarcó que “a mediano y largo plazo, la vivienda va a ser mejor respuesta a la violencia e inseguridad que la gendarmería y la policía”, y explicó: “Cuando hablamos de violencia y de inseguridad, también tenemos que hablar de vivienda, porque no está desconectada una situación de la otra. Nuestra provincia, lamentablemente, durante más de una década fue discriminada en relación a la distribución de recursos nacionales para la vivienda social, y eso también tiene un impacto sobre las condiciones en que viven muchas familias en los conurbanos de Rosario, de Santa Fe y de Villa Gobernador Gálvez. Por eso buscamos tener un abordaje integral sobre la problemática de la violencia y la inseguridad”.

Metros cuadrados

Las viviendas en cuestión, ejecutadas bajo el prototipo universal de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, poseen dos dormitorios (64 metros cuadrados) y serán destinadas a demanda general.

Los predios donde se ejecutarán las obras pertenecen al Plan Habitacional Rosario Norte y suman en total 23 hectáreas: el actual Parque Habitacional Ibarlucea situado en Cullen y Ugarte y Tres Sargentos (260 viviendas) y la ex Villa Olímpica, ubicada en Salvat y Circunvalación (370 viviendas).

La obra se dividirá en cinco proyectos que estará a cargo de las siguientes empresas: Dinale SA, Dycasa SA, Epreco SRL y Fega-Sanimat (UTE).

La empresa Dinale fue la que firmó el primer contrato para la ejecución de 86 viviendas en el barrio de la ex villa Olímpica. Seguidamente, el representante de Dycasa firmó para levantar 136 casas adaptadas a personas con discapacidades, también en el barrio de la ex villa Olímpica.

Luego, firmó Epreco, que ejecutará 120 viviendas adaptadas para discapacitados, en el Parque Habitacional Ibarlucea. Finalmente, firmó el representante de la empresa Sanimat, que construirá 140 viviendas, también adaptadas a discapacitados, en el Parque Habitacional Ibarlucea.

El acto de adjudicación tuvo lugar ayer en la sede local de Gobernación y contó, además, con la presencia de la intendenta Mónica Fein; del secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, y del secretario de Estado del Hábitat de Santa Fe, Diego Leone.

Aporte nacional

La construcción de las unidades contarán con un financiamiento de 473 millones de pesos por parte de la Nación, y la provincia se hará cargo de la infraestructura para brindar los servicios básicos, totalizando una inversión de 589.622.873 de pesos.

También participaron del acto el senador provincial Miguel Ángel Cappiello, los diputados provinciales Clara García y Roy López Molina; los concejales Verónica Irízar y Gabriel Chumpitaz, y el secretario general de la Uocra Delegación Rosario, Sixto Irrazábal.

“Por mejor calidad de vida”

El secretario de Vivienda y Hábitat de la Nación, Domingo Amaya, participó del acto celebrado ayer en Gobernación en representación del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

“La política habitacional del gobierno nacional apunta a solucionar un gran déficit que tiene el país, y vamos a lograr esas soluciones en la medida en que trabajemos en conjunto los municipios, las provincias y la Nación. Buscamos brindarle una mejor calidad de vida a los ciudadanos a través de estas obras, cuyo objetivo es la realización de las tres metas que se trazó el presidente, Mauricio Macri: pobreza cero, unir a los argentinos y combatir el narcotráfico”, resaltó Amaya, quien antes del acto recorrió el Parque Habitacional Ibarlucea (uno de los sectores donde se construirán viviendas) junto al secretario de Estado del Hábitat de Santa Fe, Diego Leone, y el titular de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Lucas Crivelli.

“En el camino correcto”

El diputado del PRO Roy López Molina, también presente en el acto de ayer, resaltó que “el plan de infraestructura del gobierno nacional generará una inversión millonaria en viviendas para Santa Fe, demuestra que estamos en el camino correcto, manifiesta el compromiso que hemos asumido y que desde la Nación se decidió no dejar sola a Santa Fe, que vamos a seguir trabajando juntos”.

Un tema que con el gobierno kirchnerista fue eje de tensión

“La Nación vuelve a invertir en vivienda para los santafesinos y rosarinos”, expresó el diputado Roy López Molina, de Cambiemos, después del acto en el que se adjudicaron las obras de construcción de viviendas en la zona noroeste.

De esta manera, buscó refrescar la memoria de quienes durante el gobierno kirchnerista se quejaron más de una vez por la falta de inversión en este rubro.

El ex gobernador Antonio Bonfatti fue quien encabezó la batalla de reclamos por la falta de aportes para la construcción de viviendas. “El gobierno del Frente Progresista se hizo cargo no sólo de estas viviendas, sino también de unas 2.500 unidades que financió con recursos provinciales pero habían sido lanzados por el gobierno nacional”, dijo en ocasión de inaugurar un complejo en Venado Tuerto. “Santa Fe hace años que no recibe una vivienda de la Nación”, aseguró en otra oportunidad. Y frases del mismo contenido se repiten en distintos momentos de su gestión.

En no pocas ocasiones, el entonces secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, fue quien recogió el guante para cruzar a Bonfatti y negar la falta de aportes desde el gobierno central.

En tanto, según el secretario de Estado del Hábitat provincial, Diego Leone, hacía ocho años que Santa Fe no recibía fondos federales para ejecutar viviendas. “Esto nos hizo poner en un defasaje de unas 40 mil viviendas, y este convenio federal que hoy (por ayer) estamos firmando es para subsanar ese déficit”, expresó.

Al mismo tiempo, indicó que en la provincia hay un déficit de 120 mil unidades habitacionales. La mitad de ellas son necesarias en las dos grandes ciudades (Rosario y Santa Fe), y el resto se reparte en todo el territorio.