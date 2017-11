Leuco Juniors y el maltrato a su novia en la entrega de los Martín Fierro

No hubo fiebre de sábado por la noche pero sí chispas en la entrega de los premios Martín Fierro a la Radio que Aptra entregó anteanoche en Buenos Aires, en una gala que transmitió en vivo América, y en la que afloraron varios cruces polémicos, haciendo foco en el protagonizado por la familia Leuco.

Tras el polémico discurso de Alfredo Leuco en contra de empresarios identificados con el kirchnerismo, su hijo Diego escuchó un insulto desde otra mesa y estuvo a centímetros de agarrarse a las trompadas en defensa de su progenitor. Los videos que recorrieron las redes sociales poco después, muestran al joven Leuco enfurecido y violento hasta con su novia, quien intentó frenarlo y recibió un manotazo que la hizo trastabillar. Luego, en declaraciones a medios porteños, el periodista minimizó el hecho.

Así, en una noche caldeada en la que el rosarino Luis Novaresio se alzó con el Martín Fierro de Oro, Alfredo Leuco recibió su estatuilla al mejor programa periodístico vespertino en AM por Le doy mi palabra (Radio Mitre).

Fue así que al recibir su premio, el periodista se pronunció en contra de los empresarios Sergio Szpolski, Electroingeniería y Cristóbal López, que se encuentran en conflicto con sus empleados por la falta de pago de sueldos. “Son verdaderos delincuentes de los medios de comunicación que vaciaron y que vinieron a hacer política”, lanzó el cordobés.

En su discurso, también cuestionó, sin mencionarlo, al rosarino Reynaldo Sietecase, quien le había pedido minutos antes a su compañera Verónica Castañares que leyera un texto en el cual le exige al gobierno nacional que intervenga en el conflicto económico que los empresarios radiales mantienen con sus empleados.

“Recién, un periodista hizo leer a su compañera locutora un texto respecto de los compañeros que hoy no tienen trabajo. Lamento mucho que hay compañeros sin trabajo, pero hay que saber elegir bien quién es el tipo que tiene que estar en los medios de comunicación”, añadió Leuco en su discurso sumando más polémica, cuyo final obtuvo aplausos y silbidos a instancia de la mentada “grieta”. Fue en ese instante cuando desde una mesa cercana se escuchó un insulto hacia Alfredo Leuco, y su hijo Diego se levantó de la silla para increpar a los colegas. Existen versiones encontradas de si fue un productor del propio Sietecase o uno de Víctor Hugo Morales el protagonista del supuesto grito ofensivo. Lo cierto es que el escándalo dejó un manto bastante tenso en el resto de la emisión, y fue el mismísimo Novaresio quien, al final de la noche, Martín Fierro de Oro en mano y para poner paños fríos, expresó: “Quiero dedicar mi premio a los que no tienen laburo, porque no es una grieta no tener laburo, no seamos idiotas, no tener laburo es algo que nos afecta a todos, pensemos lo que pensemos”.