Leguizamón sufrió un golpe pero llegaría al partido ante Tigre

El revitalizado cuerpo técnico de Rosario Central comenzará este miércoles a preparar el próximo compromiso por la Superliga, del lunes a las 21.05 ante Tigre. Es que tras la jornada de descanso del martes el plantel volverá a entrenar en el predio de Arroyo Seco.

Más allá de eso, se conoció que José Leguizamón no está lesionado luego del fuerte choque que sufrió en Córdoba ante Godoy Cruz. Es que cuando llegaron a la madrugada el cuerpo médico lo sometió a una radiografía y la misma arrojó que el defensor no sufrió una lesión ósea. Es por esto que solamente se trató de un fuerte traumatismo en la pierna izquierda y, en principio, no tendría inconvenientes de estar a disposición para el lunes.

De cara a ese encuentro podrán volver a jugar por la Superliga Fernando Tobio y Alfonso Parot, quienes no estuvieron contra Argentinos porque estaban suspendidos (NdR: el Tribunal de Disciplina les dio a ambos futbolistas una fecha de sanción) por haber sido expulsados ante San Martín de San Juan.

Por otro lado, las dudas pasarán por cómo conformará la línea media y la dupla de ataque. Claro que para esto habrá que aguardar, como mínimo, hasta el ensayo del jueves.

La semana de trabajo está diagramada con entrenamientos matutinos hasta el sábado inclusive. Ya que el domingo el plantel trabajará por la tarde y tras la sesión partirán a Capital Federal a la espera del compromiso del lunes ante el equipo de Ricardo Caruso Lombardi.