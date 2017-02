Leguizamón: “Montero conoce lo que yo puedo dar”

Hasta ahora es el único jugador nuevo que se sumó al plantel. Y el entrenador ha depositado en él muchísima confianza, ya que ha llegado para reforzar una zona que tuvo muchos inconvenientes en la última parte del año anterior. José Leguizamón habló en conferencia de prensa tras la práctica de este martes y analizó sus primeros días con la camiseta auriazul.

“Me estoy adaptando de a poco. Es un grupo maravilloso, de muy buenas personas. Estoy trabajando a la par de mis compañeros y, como dije cuando llegué, trataré de dar mi granito de arena”, fue una de las primeras frases que utilizó el ex Olimpia.

Al ser consultado sobre el elogio que recibió por parte de Paolo Montero con respecto a su temperamento, el zaguero sentenció: “Él conoce jugar en esa posición y lo que uno puede dar. Estoy agradecido por el elogio y trataré de demostrarle la confianza que tuvo en mí dentro del campo de juego”.

—Montero quiere que jueguen por abajo y estén bien adelantados. ¿Te sentís cómodo con esa idea de juego?

—Súper bien. El profe quiere salir al ras desde el fondo y tratar de achicar hasta el medio-campo cuando el equipo está saliendo, jugar bien parados cuando perdemos la pelota y estar atentos.

—En los ensayos amistosos siempre jugaste como segundo marcador central siendo diestro. ¿Estás cómodo en esa posición?

—De perfil no tengo problemas, juego con los dos perfiles sea izquierdo o derecho. Estamos turnándonos bastante, pe-ro como siempre dije la comunicación es lo más importante, hablarnos siempre. Juegue quién juegue, tratar de complementarnos bien.

—Se te vio rápido y con capacidad de anticipo. ¿Son tus principales virtudes?

—Soy rápido, me gusta anticipar y no soy tan alto pero tengo buen juego aéreo.

—El hecho de que se haya retrasado el reinicio del torneo, ¿te benefició?

—Sí, el torneo está un poco atrasado y eso me ayudó a agarrar más ritmo, más complementación del grupo e ir agarrando el ritmo de juego que el profe quiere.

Una tarea excluyente

Más allá de la llegada o no de Federico Carrizo, está claro que hoy no hay jugadores con posibilidad de venir a Central, que tengan las características de Walter Montoya y Giovani Lo Celso. Y por este motivo, una de las principales tareas del entrenador Paolo Montero estará en encontrar los actores para que el equipo no pierda en generación de fútbol, uno de los puntos altos en la era Coudet.

Hasta ahora el entrenador viene probando a Gustavo Colman en la posición que dejó libre Gio, aunque un poco más retrasado, y Paulo Ferrari viene jugando por la derecha, y si bien ese parece ser un lugar reservado para el refuerzo que llegue, el Loncho quiere quedarse con el puesto.

Lo cierto es que lo que se ha visto en los amistosos, el Central de Montero ha perdido en materia de gestación de juego. Y es por esta dificultad que está en el DT uruguayo buscar las variantes.

Pero, ¿es Colman el indicado para hacerse de la responsabilidad de la creación de juego? Desde que llegó el ex Chacarita ha tenido rendimientos muy irregulares. Lo mejor se vio cuando arribó al club y luego, cuando Eduardo Coudet le quiso dar mayor protagonismo, no rindió de acuerdo a lo que le pedía el técnico. Luego, de cara a este torneo, el “Colmandante” arregló su continuidad luego de que se arrepintió de dejar al fútbol. En la última parte jugó como titular cuando el Chacho guardó piezas.

Y, ¿si no es Colman quién? Montero no probó otra alternativa hasta ahora. Pero sin dudas, de venir, Carrizo podría ocupar esa posición. Otro de los que también puede jugar allí es Washington Camacho. O la otra posibilidad es prescindir de un jugar con características ofensivas por el medio y conformar el doble cinco con Damián Musto y Mauricio Martínez. Y como última opción aparece la de poner un juvenil, pero esa corre muy de atrás.

Por el lado del volante por derecha, Ferrari ha demostrado estar impecable en la parte física, pero el Loncho carece del panorama que tenía Montoya y del remate de larga distancia. Y si no es él, ¿quién? Las posibilidades parecen reducirse a que venga un jugador para ocupar esa posición o a la posibilidad de ubicar a Camacho en ese sector, algo que el DT no ha probado aún.

Montero tiene la difícil misión de reemplazar a los “diferentes” que se fueron. El entrenador uruguayo apostó por Gustavo Colman en los amistosos de pretemporada y parece ser que se la va a jugar por él al menos en el inicio.

Nueva propuesta de Central por Carrizo

La novela de Federico Carrizo parece que va para largo. Aunque, tal como publicó este diario en la edición de este martes, es el jugador que quiere Paolo Montero. Y es por esto que la dirigencia continúa negociando con Boca a pesar de que las partes aún no se pusieron de acuerdo. Anoche los directivos de Central le hicieron llegar una nueva propuesta a sus pares xeneizes la cual consiste en comprar una parte del 60 por ciento que tiene Boca (el otro 40 es de Central). Ahora la “pelota” la tiene el club de la Ribera, el cual debería contestar antes del fin de semana. Aunque la mala es que Cerro Porteño y Belgrano también lo quieren a Pachi.