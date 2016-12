Legisladores jujeños piden consulta popular sobre la detención de Milagro Sala

Después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reclamaran la liberación de la dirigente social Milagro Sala, un legislador provincial de Jujuy propuso someter el caso de la líder de la Tupac Amaru a una “consulta popular” que pregunte si debe seguir bajo prisión preventiva o no. La insólita iniciativa desató duros cuestionamientos y réplicas irónicas en las redes sociales.

El diputado Marcelo Nasif, del bloque Primero Jujuy (facción massita que integra el oficialista Frente Cambia Jujuy del gobernador Gerardo Morales) elevó el proyecto ante la Legislatura provincial con el respaldo del diputado del Parlasur Alberto Asseff.

El objetivo es que los ciudadanos “se pronuncien por el sí o el no respecto a la posibilidad de que Milagro Sala, libre, amenazará testigos, entorpecerá e impedirá que la Justicia la investigue por hechos de corrupción”, según escribió.

“Sin perjuicio de la importancia que tienen los organismos internacionales, no es menos cierto que estos en reiteradas oportunidades, en las cuales la Argentina y sus ciudadanos (a lo largo de nuestros doscientos años de historia) necesitamos de ellos, no estuvieron a la altura de las circunstancias, debiendo citar a modo de ejemplo las violaciones de derechos humanos que sufrían muchos ciudadanos de nuestra nación por el solo hecho de ser militantes políticos, gremialistas, estudiantes, etc, durante la dictadura militar”, agregó Nasif en el párrafo más insólito de su presentación, ignorando las conocidas misiones de la CIDH durante el llamado “proceso”.

El legislador aclaró en un comunicado que el plebiscito que impulsa tendría carácter “no vinculante, como los dictámenes internacionales aludidos”, para “no entorpecer la independencia del Poder Judicial constitucionalmente consagrada”.

El proyecto se denomina “Consulta popular por la continuidad del proceso judicial en prisión preventiva de la señora Milagro Sala” y está firmado por 16 legisladores de los bloques oficialistas Primero Jujuy y UCR, que apoyan la gestión de Morales.

Rechazo masivo

Dirigentes que integran el Comité por la Liberación de Sala rechazaron la iniciativa y consideraron que “constituye un nuevo escándalo y confirma que Milagro Sala es una presa política”, por lo cual notificarán del proyecto a los organismos internacionales.

El ex jefe de gobierno porteño Aníbal Ibarra, integrante del Comité, agregó que el proyecto de Nasif “es escandaloso y demuestra el carácter político de la privación de la libertad de Milagro Sala”. Y remató: “En un estado de Derecho no se define la libertad o detención de las personas ni por encuestas, ni por lo que opina la gente ni por un referéndum”.

Para el abogado Eduardo Tavani, politólogo y querellante en causas de lesa humanidad, opinó que “se trata de una práctica fascista: no son los humores públicos los que deben resolver sobre la libertad o no de una persona”.