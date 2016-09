Lecturas. Sara Gallardo, Ganar espacio, Verde en casa

Los galgos, los galgos. Sara Gallardo

Sudamericana. Narrativa, 464 páginas

Nieta del celebre científico Ángel, bisnieta de Miguel Cané y tataranieta de Bartolomé Mitre, Sara Gallardo fue una escritora y periodista argentina que trabajó en La Nación y Primera Plana. Su novela Enero fue traducida al checo y al alemán y ganó el Primer Premio Municipal por la novela “Los galgos, los galgos” en 1968. Sara escribió en total cinco novelas y también literatura para niños. Tras su muerte a los 57 años, su obra cayó un poco en el olvido, pero en los últimos años sus lectores y críticos contemporáneos hicieron que su obra recibiera una merecida revalorización por parte del mundo editorial. Como es el caso de la antología “Macaneos, Las columnas de Confirmado”, y la novela “Los galgos, los galgos”.

Considerada por la crítica una novela susceptible de múltiples lecturas, “Los galgos, los galgos” introduce al lector en un universo habitado por personajes y sentimientos de una profundidad perturbadora a la vez que inolvidable.

Al morir su padre, Julián hereda Las Zanjas, paraíso natural que ocupa con desconcierto y alegría. Siempre custodiados por Corsario, el galgo gris, y Chispa, la dorada compañera que eligen para él, Julián y su novia Lisa construyen una casa, plantan árboles, andan a caballo por los bañados y se aman sin saber que el mal que avienta los amores no ronda afuera, sino que anida dentro de uno. A Julián, que según sus propias palabras “nunca ha sabido hacer nada salvo no hacer nada”, se le ocurre convertirse en estanciero productivo, y las novedades llegan a Las Zanjas: tres toros insolentes, un tractor y un encargado ambicioso. Las peripecias desencadenadas por el cambio llevan al protagonista de esta historia hasta París, y después de tres años, de regreso a Buenos Aires. Sensible e indolente, Julián se debate en un mundo que parece no tener lugar para él, mientras el tiempo corre, veloz como los galgos amados.

Para empezar a leer “Los galgos, los galgos” de Sara Gallardo

Verde en casa. Violeta Quesada

Planeta. Decoración. 296 páginas.

Ideas para revitalizar y diseñar terrazas, patios y balcones son las consignas del libro de Violeta Quesada, quien tras vivir en Londres y San Pablo, estudió Comunicación Social y Gestión Cultural, participó en importantes muestras y bienales de arte moderno y desde 2007 colabora en la revista de decoración Living.

La gran mayoría de los habitantes del planeta viven en ciudades, y cuando el cemente nos contrae, pensamos en alternativas para seguir en contacto con la naturaleza.

El verde no es ajeno a la vida urbana. Y no sólo en lugares abiertos públicos o privados, la autora nos demuestra que podemos ser dueños también de nuestros espacios verdes en patios, terrazas o balcones, respirar en ellos la frescura y los aromas de las flores y plantas.

“Verde en casa” es un libro que regala a los ojos un repertorio de ideas en imágenes y bellos textos, para que estos espacios tan queridos del hogar combinen color, especies adecuadas, texturas, muebles y la magia que cada uno le quiera agregar.

Violeta Quesada ayuda a crear un espacio vegetal propio y personal, para que sea un espacio de vida.

Ganar espacio. Mariana Kratochwil

Planeta. Decoración. 343 páginas.

“Ganar espacio. Ideas simples para potenciar tu casa”, es un libro de la arquitecta Mariana Florencia Kratochwil donde sugiere distintos caminos para reformular los ambientes internos y externos. Según la autora, ganar espacio en una casa no siempre implica grandes reformas o inversiones imposibles. Es tan simple como deshacerse de lo que ya no sirve y aprender a rodearse sólo de aquellas cosas que usamos y nos dan felicidad.

Este libro trae ideas para organizar mejor la casa y para resolver el tema del guardado sin complicarla demasiado. Porque necesitamos un espacio vital que nos contagie entusiasmo. Ganar espacio es una guía para reinventar tu casa. Y para reinventarse uno mismo en el proceso. Ideas para repensar living, comedor, cocina, dormitorio, baño, escritorio, espacios intermedios y exteriores.

Mariana Kratochwil nació en 1970 en Buenos Aires, y de chica vivió en Alemania, Paraguay y Uruguay. Volvió a la Argentina para estudiar arquitectura. Después de trabajar varios años como arquitecta, fue parte del grupo fundador de la revista Living, de la que es directora editorial desde hace doce años.