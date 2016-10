Lecturas: Gala-Dalí, El diario de Rita, +Vida – kilos

Gala-Dalí. Carmen Domingo

Espasa. Narrativa. 358 páginas.

La novela sobre la musa de Dalí, el amor de su vida, la única mujer que lo salvó de la locura y de una muerte temprana.

«Sin el amor, sin Gala, yo no sería Dalí. Ésta es una verdad que no cesaré de gritar y de vivir. Ella es mi sangre, mi oxígeno»

Ésta es la historia de Gala Dalí, una ciudadana que llegó a Europa procedente de la Rusia de los zares y que acabó vanagloriándose de ser la única mujer capaz de sacar lo mejor de los hombres con los que se emparejaba.Una mujer que, tras probar el sexo por primera vez poco después de cumplir los dieciocho, descubrió que unas desinhibidas relaciones facilitaban tener control sobre los demás. Una mujer que siempre tuvo hombres —múltiples, variados, simultáneos, de distintas edades y procedencias, amigos de sus amigos y también enemigos, pintores, escritores, aspirantes a actores, nobles, plebeyos, ricos, pobres, pero también drogadictos y desahuciados— a sus pies y, sobre todo, en su cama. Una mujer consciente de que para mantener el estatus social al que aspiraba, centrado sobre todo en lo económico, tenía que permanecer casada, fuese o no fiel a su marido, para que se la considerase respetable. Una mujer que estuvo casada con uno de los genios más brillantes del arte universal: Dalí. Gala ya no es sólo una musa, no es sólo una mujer, sino que Gala es, por fin, una novela.

Enlace para leer un fragmento de “Gala – Salí”

El diario de Tita (Como agua para chocolate). Laura Esquivel

Suma de Letras. Novela. 240 páginas

Veinticinco años después de la publicación de Como agua para chocolate, y luego de haber conquistado a más de 7 millones de lectores, Laura Esquivel vuelve con la realización del sueño de Tita: compartir con todo el mundo los más íntimos rincones de su corazón.

En estas páginas nos adentramos en el universo íntimo de Tita de la Garza a través de su diario. Desde el instante inolvidable en el que descubre el amor hasta el día que debe renunciar a él, para cuidar a su madre, de acuerdo con una antigua tradición familiar. Este doloroso acontecimiento, lejos de confinarla a la soledad y el silencio, la llevará a encontrar sus dos vías de expresión: mediante la escritura dialoga consigo misma y, a través de la cocina, se comunica con el mundo y los otros.

El diario de Tita es el espacio donde la protagonista atesora sus secretos más intrincados, recetas sin preparar, recuerdos que casi se diluyen; es el sitio sagrado donde se mezclan todos los ingredientes de una gran novela junto con los destellos espirituales característicos de la autora.

Enlace para leer un fragmento de “El diario de Tita”

+ Vida – kilos. Dr Máximo Ravenna

Grijaldo. Autoayuda y superación. 272 páginas.

Con una vida dedicada a solucionar problemáticas de obesidad, el Dr Máximo Ravenna, escribió el libro + Vida – kilos. Los juegos del hambre y las trampas del comer.

El “hambre” ya no es más una alarma que nos dice que el cuerpo necesita alimentarse; por el contrario, se ha transformado en un monstruo que se activa en cada momento y por cualquier motivo. Todo es hoy un permiso para comer. Esta dieta nos permitirá perder peso y mantenerlo en el tiempo.

Mediante un tratamiento serio, ordenado, eficaz, dinámico y concreto, basado en un replanteo alimentario que involucra la cantidad, la calidad y la frecuencia, Ravenna brinda las claves para alcanzar y mantener el peso ideal.

El doctor Máximo Ravenna presenta un abordaje multidisciplinario que contempla tanto los aspectos nutricionales como los neurológicos, hormonales, psicológicos y sociales involucrados en la obesidad, y propone estrategias para cambiar de hábitos.

«La humanidad ganó, en promedio, 1,5 kilos por cada década en los últimos cuarenta años. La obesidad aumentó más de tres veces en hombres y más de dos veces en mujeres.La globalización alimentaria y la irrupción de comidas rápidas hicieron estragos en las dietas tradicionales, tales como la mediterránea en Occidente o las dietas orientales. Los pronósticos respecto de la obesidad no son nada alentadores: en 2030, entre el 85 y el 90% de la población mundial estará gorda.»

Enlace para leer un fragmento de “+Vida – kilos”