Lazo: “Dimos una prueba de carácter”

La gran victoria de Central Córdoba ante Berazategui por 4-0 como visitante, fue de las mejores actuaciones del Charrúa en un largo tiempo.

En el encuentro ante el Naranja hubo muchos puntos altos, pero quien además de marcar uno de los goles, le aportó llegada al arco rival y una buena labor defensiva fue Lucas Lazo. El mediocampista analizó junto a El Hincha lo que dejó la victoria del Matador y lo que se viene para el elenco de barrio Tablada en este campeonato.

—¿Lo mejor del triunfo fue la forma en que lo consiguieron?

—Sí, necesitábamos afianzarnos. La otra vez en Luján habíamos hecho un gran partido y no habíamos podido llevarnos nada más que un punto, después de local lo ratificamos y creo que con el triunfo en Berazategui dimos una prueba de carácter importante para nosotros.

—Más allá de que abrieron rápido el marcador, dominaron todo el partido y hasta pudieron convertir algún gol más.

—Creo que estuvimos muy finos y cuidamos muy bien nuestro arco, eso es muy importante en esta categoría. A veces cuando estas cosas salen correctamente y estas bien parado más la confianza que te da hacer un gol en la primera situación de peligro, es fundamental para un triunfo.

—Al gran triunfo, hay que sumarle la solidez defensiva que va logrando el equipo.

—Ya no tenemos más excusas, uno ya conoce al compañero, van diez fechas y este era el momento para despegar. Ahora tenemos un partido muy importante en casa, que si llegamos a lograr los tres puntos nos dará mucha confianza para lo que viene.

—Venís convirtiendo y en lo personal también sirve mucho.

—Sí, pero no me desespero mucho, se que voy a tener una o dos por partido pero por ahí no se me dan, así que la tranquilidad y la confianza que me dan los compañeros es muy importante para estos momentos. En este partido, la primera y única que tuve, pude convertirla.

—Siempre el entrenador le pi-de a los extremos que llegan al área, ¿esa es otra de las claves que tiene el equipo?

—Sí, Ariel (Cuffaro Russo) nos pide que hagamos ese sacrificio por las bandas, lo estamos cumpliendo y esperemos seguir así. No quiero dejar de mencionar a mis compañeros porque a veces quedamos pasados o por arriba, y ellos nos cubren muy bien las espaldas. Esto es un conjunto, un equipo, así que debemos continuar de esta manera.

—Estuviste en varios planteles de Central Córdoba, pero por los nombres que hay ahora, ¿este es el que más recambio tiene?

—Creo que se armó un grupo muy lindo, muy bueno en la parte humana donde todos tiramos para adelante porque todos queremos lo mismo, ese objetivo que nos planteamos antes del inicio del torneo.