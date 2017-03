Las terminales portuarias no trabajaron en protesta por la muerte de un operario

Este lunes las terminales de Rosario, Villa Gobernador Gálvez, Arroyo Seco y Alvear no tuvieron actividad por 24 horas porque los 1.200 trabajadores decidieron establecer un luto tras la muerte de Pedro Fita, un operario de 27 años que falleció el domingo luego de que una ventana caída de una grúa en la terminal local lo golpeó en la cabeza. Otras terminales del cordón industrial se sumaron en solidaridad con un cese de tres horas: Puerto General San Martín, Timbués, Bellavista y San Lorenzo. Desde el gremio ratificaron que siguen de cerca el accionar de la Justicia para conocer qué falló en el buque de donde Fita y otro compañero, aún internado porque la ventana también lo alcanzó. La fiscal Valeria Piazza Iglesia inspeccionó la plataforma –grúa y barco, inclusive– y se realizaron pericias planimétricas. Desde la Fiscalía esperan que este martes haya novedades. Desde el gremio habían aclarado que la ventana se había desprendido de la grúa del barco y no de las que tiene la Terminal Puerto Rosario SA. “El acatamiento a la medida de fuerza fue total. Fue inédito. Esperamos la investigación”, explicó a El Ciudadano, el secretario general del sindicato, César Aybar. El impacto en el cese de la actividad portuaria no es menor, ya que el departamento Rosario es uno de los principales lugares desde donde sale la producción agropecuaria del país. En total, supera los 130 millones de toneladas al año, casi un 40 por ciento de todo lo que sale del país.

Decisión

La medida de fuerza de este lunes nació el domingo por la tarde cuando desde el sanatorio Los Alerces confirmaron la muerte de Fita, que desde el jueves estaba internado por un golpe ocasionado por una ventana que cayó 15 metros desde el buque donde descargaba rieles destinados a la renovación del ferrocarril Belgrano Cargas en la terminal local. Incluso le perforó el casco, afirmaron fuentes policiales. Arnaldo G., de 48 años, también estaba en la tarea y fue alcanzado por el símil blindex por lo que fue derivado al sanatorio Mapaci, donde permanece estable.

Según opinó el secretario del sindicato de portuarios, César Aybar, el accidente fue inédito y no condice con los avances en seguridad e higiene que lograron hace años con las autoridades de las terminales de la región. “Ellos (por los operarios lastimados) no estaban usando las grúas de la terminal porque hay un protocolo que siguen de cerca: si no está bien, no las operan. Acá la grúa era del buque”, explicó Aybar y deslizó que quizás haya sido accidente mecánico por falta de mantenimiento. La falla mecánica es una de las hipótesis que manejan desde la Fiscalía.