Las Taradas: drama, misterio y sensualidad

“Llamarnos Las Taradas es humanizarnos, mostrarnos como somos, con nuestras partes hermosas y las que nos dan vergüenza pero nos hacen ser quienes somos”. Así, Lu Martínez habla de la formación que integra como bajista y vocalista, una orquesta que se formó en 2010 y que ganó gran popularidad interpretando boleros, swing, cha cha cha, canzonettas napolitanas, cumbias colombianas y rancheras mexicanas de los años 40 y 50. Con sus versiones registradas en “Son y se hacen” se ganaron el afecto del público; y este fin de semana ingresan a nuevos terrenos con rítmicas latinoamericanas y cinco composiciones propias.

Sirenas de la jungla, nuevo disco de Las Taradas, tendrá su presentación oficial en Rosario este sábado, a partir de las 21.30, en el Teatro de la Plataforma Lavardén (Sarmiento y Mendoza).

“Tarada viene de tara, donde hay algo que te frena, te traba. A cada quien le cuesta algo en particular. El nombre es simplemente hacernos cargo pero generando vínculo, no marcando errores”, aseguró Martínez, quien contó que los primeros pasos de la banda fueron más bien lúdicos, motivados por las ganas que estas artistas, que llevan adelante carreras musicales por separado, tenían de tocar juntas. “La premisa fue tocar juntas música que nosotras no tocábamos; venimos todas de otros estilos como el funk o el rockabilly, entonces fue un desafío”, confesó.

El primer paso fue enfrentar los nuevos estilos. “Cuando dijimos de tocar boleros, no queríamos hacer «Bésame mucho»”, aseguró Martínez, dando cuenta de porqué esta formación, que también” integran Natalia Gavazzo y Paula Maffia, aborda aquellos clásicos no tan conocidos. “La idea es interpretar esos temas que quienes vivieron aquella época reconocen, los bailaron, pero que quedaron por fuera de los hits que otras generaciones reconocen”.

A partir de la edición de su primer disco, Las Taradas fue ganando popularidad, concurriendo a fiestas y generando un público propio. “Entonces, se abrió la posibilidad de incorporar otro repertorio. Empezamos a traer temas nuevos y entre los covers se fueron colando las composiciones propias”, contó.

Ahí, el material empezó a cerrar en términos conceptuales: “Este un disco más profundo; desde lo sonoro tiene tonalidades más graves. Para eso se agregó percusión, batería y una fila de vientos, también graves como el trombón o el saxo barítono”, explicó la bajista, y continúo: “No es un disco tan bailable como el anterior, sino que tiene otro tipo de canciones. Igual, a mí me hace bailar todo el disco (risas). Este material tiene otros climas, otras tensiones, y te hace viajar a otros lugares con la imaginación. También hay un tema instrumental; la idea era hurgar por lugares que no hayamos caminado aún”.

Para la orquesta, que se completa con Lucy Patané, Rosario Baeza y Marcela Galván Alberti, la interpretación en vivo es muy importante. “Tratamos de abordar el vestuario, las luces; somos muchas, hay mucha información visual y tratamos de que cada quien tenga su espacio para decir lo que quiera”, puntualizó Martínez. Para eso crearon sus alter egos: La tía Nidia López do Pandeiro, Doña Luisa Malatesta, Encarnación de los Males, Lucía de Paco, Exaltación de la Cruz y Kelly G, es decir sus seudónimos. “Jugamos a que nos llamamos con nuestros nombres «tarados»; sacamos nuestra faceta «tarada» a la luz. No son personajes sino nuestros costados tarados”, aclaró finalmente.

Un oscuro canto de sirena

“El disco anterior es muy rosita, está todo bien pero también existen otras cosas”, lanzó la artista, e introdujo el concepto del nuevo disco: “Cuando empezamos a escuchar el disco, vimos que era más latinoamericano. La jungla tiene que ver con que aparece cierta oscuridad, el misterio de lo desconocido. Y sirenas porque es un disco muy vocal. Es una conjunción de lo desconocido y el canto de las sirenas”, explicó, y lanzó la frase con la que anuncian el nuevo disco: “Son once canciones repletas de drama, misterio y sensualidad”.