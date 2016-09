Las Sub 17 de Atalaya defienden el título

Desde esta tarde y hasta el domingo, 22 equipos de 10 federaciones regionales buscarán un lugar entre los 12 mejores del Campeonato Argentino de Clubes Sub 17 femenino. Habrá acción en seis canchas y Atalaya de Rosario comenzará la defensa de su campeonato.

El equipo de Mariano Junco jugará en la zona 3, en Gualeguaychú, y en la jornada inicial enfrentará desde las 21 al local Juventud Unida. Previamente chocarán Talleres (Paraná) ante Almafuerte (Concepción del Uruguay). Mañana Atalaya enfrentará a las 14 a Talleres y el domingo cerrará a las 13.30 ante Almafuerte.

El Azul tiene en el plantel a Candela Foresto, Chiara De Virgilio, Luzmila González Zapata (bases), Morena Bergonzi, Lara Orselli, Dana Nuesch, Constanza Menecier (escoltas), Merari Utrera, Victoria Moyano, Karen González Zapata, Camila Pérez Bugari (aleras), María Lucila Ramallo, Valentina Hernández, Lucila Cragnolino (pivots).

Colaboran con Mariano Junco los asistentes Hernán Illesca y Marisa Cardoso y la preparadora física Antonella Quattroqui.

Rosarina: Echesortu, a paso firme

Con seis encuentros se completó en la noche del miércoles la tercera fecha de la máxima categoría del básquet rosarino y Echesortu mantuvo la punta de la zona A 1 y el invicto.

Eche superó a Temperley por 72 a 67 con 22 puntos de Dante Esquivel y 14 tantos de Lucas Boselli y Marcos L’Abbate, mientras que Santiago Bornic anotó 18 en el perdedor.

Mientras tanto, en un duelo emotivo, Talleres de Villa Gobernador Gálvez dio vuelta un encuentro que perdía por más de 20 puntos ante Los Rosarinos Estudiantil como visitante y ganó con dos libres de Medrano con el tiempo cumplido. Fue 105 a 104 en el segundo tiempo extra tras empatar en 76 y 86. Franco D’Angelo hizo 26 puntos, Medrano 21 y Agustín García 20 por el lado del ganador, en tanto que Horacio Fascia se despachó con 39 en el local.

También por la A1, Atalaya superó a Ciclón por 69 a 51 con 15 puntos de Santiago Orellano y 14 de Lautaro Suárez. En el perdedor anotó 18 Lucas Boffelli.

En el otro choque de la zona, Gimnasia y Esgrima doblegó 89 a 85 a Atlético Fisherton con 30 puntos de Facundo Núñez y 18 de Tomás Dell’Arciprette, mientras que en el elenco de la zona oeste de la ciudad convirtió 21 Agustín Velardo.

También hubo dos encuentros del grupo A2, en el que Banco se impuso a Alumni de Casilda por 83 a 72 con 25 tantos de Mauro Gómez y 17 de Ezequiel Fornés. Román Mercé terminó con 18 puntos en el Alazán.

El otro duelo de la zona se cerró con victoria de Caova ante Puerto San Martín por 93 a 85 con 21 puntos de Gastón Rojas y 17 de Gabriel Domínguez, en tanto que Ignacio Fernández anotó 25 en el perdedor y Federico Hunicken se presentó con 14 tantos.

Esta noche se abrirá la cuarta fecha de la primera división con dos partidos de la zona A2: Provincial vs. Náutico y Puerto San Martín vs. Regatas. El domingo irían los restantes seis duelos.

El Dato: 39. puntos hizo Horacio Fascia para Estudiantil ante Talleres y promedia 29,6 en la campaña tras 15 a Echesortu, 35 a Gimnasia y la mencionada labor del miércoles

Primera B: Deberán reprogramar Saladillo y Libertad

En el torneo local de primera B no se pudo terminar de jugar el duelo entre Saladillo y Libertad, de la tercera fecha, por la humedad del piso. Deberá ser reprogramado.

Mientras, para esta noche a las 21.30 está previsto que se juegue la cuarta jornada con un clásico que promete como Tiro Suizo ante Saladillo y un atractivo duelo de punteros entre Atlantic Sportsmen y Universitario. Además jugarán Red Star de San Lorenzo vs. Calzada, Maciel vs. Talleres de Arroyo Seco, Libertad vs. Rosario Central y Unión de Arroyo Seco vs. Newell’s.

Por su parte, en primera C también habrá actividad esta noche, ya que el sitio oficial de la Rosarina publicó algunas modificaciones en la programación a última hora (¿alguna vez intentarán respetar a los medios y al público?). Entonces, hoy San Telmo de Funes recibirá a Sportivo América y Belgrano a Edison. Para el domingo quedó el choque entre Fortín Barracas y el puntero invicto Ben Hur.

El tablero

Juegan por Olimpia: Entre hoy y mañana se desarrollará en las instalaciones de Olimpia de Venado Tuerto un cuadrangular amistoso con elencos de Liga Nacional que permitirá recaudar fondos para colaborar con la institución venadense. Esta noche desde las 20 se enfrentarán Obras Sanitarias con Libertad de Sunchales y luego lo harán Quimsa de Santiago del Estero y Olímpico de La Banda. Entre otros, estarán Walter Herrmann y Adrián Boccia.

Las zonas del TNA: La Asociación de Clubes de Básquetbol dio a conocer los grupos de la primera fase del Torneo Nacional de Ascenso, que se volverá a jugar con 26 equipos. Norte: Salta Basket, Mitre de Tucumán, Villa Ángela, Hindú y Villa San Martín de Resistencia, Oberá y Comunicaciones de Corrientes. Centro Norte: Independiente de Santiago, Barrio Parque, Tiro Federal, San Isidro, Unión y Sportivo Las Parejas. Sur: Estudiantes (Olavarría), Olimpo, Viedma, Atenas Patagones, Petrolero y Huracán (Trelew). Centro Sur: La Unión, Parque Sur, Rocamora, Ciclista, Platense, Temperley y Gimnasia La Plata.

A un paso de la final: Los Cangrejeros de Monagas del entrenador rosarino Juan José Pidal le ganaron 72 a 70 a Guaros de Lara y se adelantaron 2 a 1 en la serie semifinal de la Liga Nacional de Venezuela. Con un triunfo más pasarán a la final y clasificarán a la Liga Sudamericana.

Piensan en Delfino: A menos de un mes para el comienzo de una nueva temporada de la Liga de España, Baskonia busca cerrar su plantel y el cuerpo técnico junto a los directivos de la institución española tienen en vista a Carlos Delfino, aunque todavía no hay contacto. El santafesino se encuentra en Italia y, a pocos kilómetros de Roma, se pone en forma física con el objetivo de poder fichar y jugar la temporada 2016/17. Baskonia jugará también Supercopa y Euroliga.

