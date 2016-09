Las importaciones sí importan

“Podemos tener diferencias de enfoque, pero la verdad es la verdad”, escribió el ministro de la Producción de Santa Fe, Luis Contigiani, después de que su par en la Nación, Francisco Cabrera, relativizara los datos difundidos por el Observatorio de Importaciones provincial sobre impacto de la apertura comercial en sectores industriales y productores de alimentos de la región.

“Acabo de publicar en Twitter la carta presentada el 6 de junio pasado al gobierno nacional, que presentamos junto a Fisfe, en la que solicitábamos medidas en materia de comercio exterior que todavía no se implementaron. Podemos tener diferencias de enfoque, pero la verdad es la verdad”, sostuvo Contigiani luego de que el ministro de la Producción de la Nación relativizara durante el precoloquio de Idea que se desarrolló en la Bolsa de Comercio los datos del Observatorio de Importaciones creado recientemente en Santa Fe.

Los integrantes del Observatorio, el Ministerio de la Producción provincial, a cargo de Contigiani, y la Federación de Industriales de Santa Fe (Fisfe), advirtieron sobre el aumento de las importaciones en sectores de la alimentación, como por ejemplo carne de cerdo y frutilla, y de la producción de heladeras, calzado y carrocerías de colectivos, entre otros.

“Hay un grave error de quienes presentaron esas estadísticas, primero porque los alimentos siempre tuvieron licencias automáticas, y por ejemplo en el caso del cerdo, se consumen 400 mil toneladas en el año, y las importaciones no llegaron a 40 mil”, argumentó el funcionario macrista. Sobre la situación de las heladeras, dijo: “Es absolutamente incorrecto, vengo de la inauguración de una planta de Samsung”.

En la carta que menciona Contigiani, dirigida al secretario de Industria de la Nación, Martín Etchegoyen, se habla de “medidas correctivas antidumping” y se detallan los sectores afectados por el incremento de las importaciones.

Pese a que la nota mostrada por Contigiani, y que tuviera amplia difusión mediática, está dirigida a un funcionario que depende directamente de él, Cabrera negó en la Bolsa de Comercio haber tenido conocimiento de las quejas: “¿De dónde salen esos datos? Yo tengo mucho diálogo con el gobernador Miguel Lifschitz pero no sabía que el ministro estaba diciendo eso. No me llamó nunca. Que me llame y discutimos todos estos temas. Con el gobernador trabajamos juntos con lo de Sancor, Vassalli, con la ley de pymes”.

Por último, dijo que “las importaciones de este año son menores que las del año pasado, en volumen y en precio”, y cuando se le advirtió de la relación con la caída en la actividad económica, replicó: “Nosotros no recibimos quejas de ningún empresario, de ninguna cámara, con problemas por importaciones”.

Estas declaraciones hicieron que el ministro Contigiani documentara en Twitter la carta presentada el 6 de junio pasado al gobierno nacional, en la que solicitan con Fisfe medidas en materia de comercio exterior.

La carta

En la misiva, solicitaban una audiencia y documentaban “un notorio aumento de importaciones” en “un contexto de caída de la demanda y de la producción”, que “genera preocupación tanto al gobierno de la provincia como a industriales”, y mencionaba como sectores afectados de la política de importaciones a las industrias de caucho, muebles, calzado, fundiciones, autopartes, metalúrgica, carroceros, línea blanca y pequeños electrodomésticos, entre otras.

Además, los empresarios y el Ministerio de la Producción instaron a Etchegoyen a dar a conocer “los principales lineamientos de la nueva política comercial externa del país, especialmente en cuanto al tratamiento de las importaciones”.

Entre las medidas, solicitaron incluir más actividades en el régimen de licencias no automáticas (LNA), que son las que necesitan aprobación especial de importación, además de la “intervención de las cámaras industriales en el proceso de verificación aduanera” y el “control de etiquetados de los productos importados”.

Industria textil: acordaron monitorear ingresos al país

El Ministerio de Producción y la Federación de Industriales Textiles Argentinos (Fita) acordaron monitorear las importaciones de productos industriales textiles que ingresan al país, con el objetivo de sostener el empleo.

“Este acuerdo será el de evaluar la importación de productos textiles con respecto al año anterior y buscar que se reduzcan cantidades de bienes extranjeros priorizando la producción nacional. En la actualidad, un 60 por ciento de los productos textiles ya son importados y en el primer semestre del año habían incrementado alrededor de un 30 por ciento”, informó la Fita.

“Consideramos este acuerdo muy relevante para nuestro sector, que es un enorme empleador en todo el país, brindando una clara señal de parte del gobierno nacional sobre su intención de sostener y darle impulso a nuestra industria”, dijo el gerente de la entidad empresaria, Eduardo Detoma.

La industria textil es una de las principales generadoras de mano de obra del país, con alrededor de 400 mil trabajadores.

