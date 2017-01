Las ideas que tiene Paolo Montero

Como si fuera una charla de café. Muy pocas veces, por la forma en la que se dan las conferencias de prensa, se puede hablar de cómo piensan el fútbol los protagonistas. Y ayer fue una de esas excepciones. Tal vez porque no había muchos periodistas, por ser sábado, o porque aún falta para que empiece la competencia. Pero Paolo Montero habló de fútbol. El entrenador de Central respondió cada inquietud con mucha naturalidad y dejó una frase que tranquilamente podría enmarcar el comienzo de su ciclo en el Canalla. “En el fútbol no hay misterios”, tiró en un momento de la charla duró poco más de 15 minutos.

Montero analizó en detalle el presente de los zagueros centrales, el sistema de juego, dónde lo piensa ubicar a Teófilo Gutiérrez y dio indicios de los refuerzos que busca.

—Tras la ida de Giovani Lo Celso el plantel se quedó sin un enganche natural. ¿Vas a utilizar esa figura? ¿Qué jugador puede ocupar esa posición?

—En esa posición jugó Colman. Creo que se movió muy bien porque también tiene la posibilidad de retroceder y pararse como doble cinco. Es una posición que puede variar. En un momento el que juegue ahí se parará como enganche y otras veces como doble cinco, ahí será uno de los delanteros que retroceda para ocupar esa posición para generar distracciones.

—Los zagueros centrales no tuvieron un buen semestre y algunos quedaron mucho más expuestos para la gente luego de los yerros que cometieron en la final de la Copa. ¿Tenés en cuenta este aspecto?

—No lo tengo en cuenta. Respeto mucho las opiniones de los periodistas y de la gente (los hinchas) y más cuando son deportivas. No las respeto cuando ya te metés en mi vida privada o te metés en la vida privada del jugador. Yo siempre recibo las críticas de manera constructiva, porque yo por más que sea el entrenador no tengo la verdad y por eso me gusta escuchar. A mí me han querido echar del Atalanta, de la Juventus tras un año no muy bueno me tuve que ir. Pero yo los veo entrenando bien. Es normal que en todos los momentos siempre alguno tiene que ser culpable y por desgracia les ha tocado a los zagueros. Lo importante es el apoyo de sus compañeros, del grupo, pero lo más importante es la confianza en uno mismo. Hay años que por desgracia no te salen las cosas bien…

—Puesto sensible el del zaguero…

—Te equivocás y perdés el partido. Por eso yo soy de la idea de que lo más importante para un zaguero es jugar en la mitad de la cancha, porque si te equivocás ahí tenés 40 metros para recuperar. En cambio si jugás en el semicírculo del área te equivocás y es gol. Esto me lo enseñó (César) Menotti en Peñarol cuando tenía 18 años y la verdad que le doy toda la razón.

—¿Dónde querés los refuerzos?

—Pienso que en un porcentaje muy alto Montoya se va. Entonces podríamos aspirar a un mediapunta. La semana que viene vamos a evaluar y la idea sería que el fin de semana podamos tener a los jugadores que queremos.

—¿En el plantel no hay un jugador que pueda reemplazar a Walter Montoya?

—Tenemos, lo que pasa es que yo soy de la idea de que el jugador rinde mucho más si hay rivalidad porque el que viene atrás te obliga. Por eso estamos pensando en traer un jugador por él. Pero hoy el jugador está. (Washington) Camacho ha jugado y no anduvo mal. Es un jugador rápido, veloz. Pero me gustaría traer otro para que haga la rivalidad con Camacho para que se mejoren entre ellos.

—José Leguizamón, el defensor de Olimpia, ¿te interesa?

—Nos han presentado 10 mil jugadores y 400 zagueros. Juan (Iraola, ayudante de campo) ha hablado con jugadores que lo conocen y con el técnico de la selección paraguaya, Chiqui Arce. Pero todavía no hemos definido nada. Esta semana fue una semana de estudio, pero la que viene vamos a definir, también por respeto a ustedes porque si no parece que me hago el misterioso y en el fútbol no hay misterios.

—¿En el medio es Damián Musto o Mauricio Martínez o pueden jugar juntos?

—Según el sistema que arme. Los dos pueden jugar juntos y los dos son muy buenos.

—¿En qué lugar lo pensás a Teo?

—Son jugadores con tanta jerarquía que vos le decís dos o tres situaciones que te podés imaginar, pero lo dejás libre. ¿Hoy cuánto valdría un jugador que juegue sin pelota? Por las características del fútbol sudamericano hoy siempre queremos la pelota al pie. Pero con Teo buscamos esos movimientos donde te corrés y aparece otro para ocupar ese lugar. Pero me lo imagino de punta, pero todos tienen libertad. Lo que sí no la tienen es a la hora de defender porque cada uno tiene que ocupar una posición que le marcamos nosotros.