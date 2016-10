Las claves Duendes y Old Resian, finalistas del Litoral

A cuarenta y ocho horas de la final del Torneo del Litoral, El Hincha analiza a Duendes y Old Resian, los protagonistas del encuentro que se disputará el sábado en el Barrio Las Delicias desde las 16.15 con arbitraje de Mauro Rivera.

Las claves verdinegras para la gran definición. Pese a la juventud de muchos de sus jugadores, en la semifinal hizo pesar su chapa de equipo acostumbrado a jugar instancias decisivas. En la mayor parte del partido ante Jockey, Duendes dio la imagen de un equipo sólido y que sabía lo que tenía que hacer en el terreno de juego, inclusive en los momentos que estaba debajo en el marcador. La vuelta de Vittorio Rosti fue vital para mejorar el line, una formación que en los últimos años el elenco verdinegro utilizó como lanzamiento de juego. Otro punto a favor de Duendes es contar con Mateo Escalante como pateador, el 10 tiene el aplomo y la experiencia para jugar finales. Por último, la presencia de Maximiliano Nannini, Román Miralles y Simón Boffelli transmite a sus compañeros seguridad para afrontar una definición.

Las claves tricolor para la final. Para Old Resian todo lo vivido en 2016 es nuevo, el conjunto de Mendoza y Wilde nunca le había ganado a Crai, es más nunca, le había podido jugar de igual, y sin embargo en la semifinal, los rosarinos se plantaron y jugaron en gran nivel. La inconciencia que vive el plantel tricolor puede ser la mejor receta, y además el hambre de gloria que tienen todos los integrantes del plantel de Old Resian es un plus de energía que lo convierte en un rival muy peligroso. Al histórico juego dinámico de los backs, el Tricolor sumó un pack de forwards que batalla los ochenta minutos sin parar y cuenta con un scrum sólido. Y como extra, Nazareno Valentini ha demostrado tener nervios de acero para patear a los palos en situaciones apremiantes. Por último, sus entrenadores Juan Manuel Queirolo y David Dinolfo han convencido al grupo de una idea y ante cada escollo demostraron tener la inteligencia para armar una estrategia.

Hoy ambos equipos confirmarán por la noche sus 23 jugadores para afrontar el partido más importante del año. Para Duendes es reafirmar que la dinastía verdinegra sigue viva y para Old Resian es decirle al resto que se puede soñar a lo grande, aunque siempre es necesario tener un proyecto detrás que avale la ilusión.

Dato I. 162: Son los puntos acumulados por Mateo Escalante en el Litoral 2016. El apertura es el goleador de Duendes y los puntos son producto de 24 penales, 40 conversiones y 2 tries.

Dato II. 135. Son los puntos acumulados por Nazareno Valentini en el Litoral 2016. El medio scrum es el goleador de Old Resian. Los puntos son producto de 27 penales y 27 conversiones.