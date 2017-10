Las chicas de Atalaya, al hexagonal

El gran momento de Atalaya se extiende a los elencos femeninos, desde hace algunos años protagonistas a nivel local y nacional desde que Mariano Junco llegó a la institución. Es más, el DT inició el proyecto con las mujeres y luego lo expandió al masculino.

En este caso, con Hernán Illesca y Rocío Segundo a cargo del equipo, Atalaya logró el pasaje al hexagonal final del Argentino de Clubes Sub 17 por tercer año consecutivo. En las semifinales debió jugar en Rafaela, en el estadio 17 de Junio del poderoso Ben Hur, y tras ganarle ambos a Comercio de General Alvear y a Bolívar de Villa Carlos Paz, en la tarde de ayer dirimieron mano a mano cuál de los dos pasaba a la cita grande, esa que las pibas del Azul ya ganaron en 2015.

Fue 56 a 52 con 17 de Chiara De Virgilio, 16 de María Victoria Fux, 8 de Lucila Cragnolino y Merari Utrera y 7 de Agustina Linari. También jugaron Luzmila González Zapata, Constanza Menecier, Camila Pérez, Valentina Hernández e Ivana González.

Atalaya se suma así a Centro Español de Plottier, San Miguel y Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, que clasificaron ayer tras las dos fases de competencia de los elencos del interior. Por Ciudad de Buenos Aires llegaron Vélez y Lanús.

Los pibes terminaron cuartos

El seleccionado rosarino Sub 13 finalizó en la cuarta colocación del Provincial que se realizó en Santa Fe. El elenco de Andrés Píccolo perdió el duelo por el tercer puesto ante Rafaela por 73 a 44 con 18 de Nicolás Chiaraviglio. En el elenco rosarino anotó 10 tantos Lucio Grimauldo y 7 Nahuel Carrasco. En las semifinales, Rosario perdió en la mañana del domingo ante Noroeste por 94 a 70 con 24 de Nazareno Gorosito. En Rosario hizo 17 Facundo Pérez. El campeón del torneo fue Noroeste, que le ganó a Santa Fe 74 a 65 y repitió la consagración de la pasada temporada. En este 2017 la más joven de las asociaciones ya había ganado en la categoría Sub 15.

Los punteros se consolidan

En la séptima fecha de la Superliga, los líderes Talleres de Villa Gobernador Gálvez y Atalaya ganaron sus partidos y se consolidaron en lo más alto.

La T se impuso como visitante frente a Los Rosarinos Estudiantil por 89 a 73, mientras que Atalaya derrotó a Municipalidad de Puerto San Martín por 81 a 59 con 18 de Maximiliano Yanson y 14 de Lautaro Suárez. Sportsmen Unidos venció a Náutico por 77 a 65 con 18 de Gabriel Hospital y El Tala superó a Temperley 79 a 76 y Echesortu a Caova 82 a 69.

En tanto, en la décima jornada de la A2, Gimnasia venció a Ciclón 83 a 74 y Alumni a Atlantic 75 a 66.

Además, en primera B se abrirá esta noche des las 21.30 la fecha 11 de la fase regular. Universitario se medirá con Calzada, mientras que Atlético Fisherton lo hará con Sportivo Federal y Talleres de Arroyo Seco jugará ante Libertad. Mañana chocarán Central vs. Ben Hur y Unión de Arroyo Seco vs. Red Star de San Lorenzo y el miércoles Newell’s vs. Garibaldi.

Mientras, en primera C jugarán esta noche el líder Timbúes con Belgrano, Fortín Barracas ante Edison, Horizonte frente a Velocidad y Resistencia, San Telmo de Funes con Asac, Paganini Alumni de Granadero Baigorria frente a Unión Sionista. Para mañana pasó Maciel con Atlanta.