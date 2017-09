Las caras nuevas, con escaso aporte

Fue un largo libro de pases el que transitó Rosario Central. Y fue un mercado en el que el club realizó una erogación importante de dinero: más de 7 millones de dólares. Esa cifra puso al Canalla en el cuarto lugar entre los clubes que más dinero gastaron en el pasado libro de pases, detrás de River, Racing y Boca.

Pero hasta ahora el aporte de los refuerzos ha sido poco. Y es más, uno ni siquiera sumó minutos en los tres juegos oficiales que lleva disputados Central en este segundo semestre. Fernando Tobio, Marcelo Ortiz, Alfonso Parot, Santiago Romero, Leonardo Gil y Fernando Zampedri todavía no han aportado mucho. Y estuvieron lejos de hacer olvidar a los que han venido a reemplazar. Ni hablar el ex Boca que desde que llegó (tarde) está realizando un reacondicionamiento físico y no estuvo a disposición en ninguno de los tres partidos.

De mayor a menor

Alfonso Parot jugó los dos partidos de la Superliga. El defensor no disputó el juego contra Deportivo Riestra por Copa Argentina por una molestia muscular. Según la clasificación promedio de El Hincha el chileno jugó para un 5. Pero no hay dudas que, más allá del puntaje, Parot ha jugado de mayor a menor.

Buenos números, pero…

Santiago Romero lleva disputados los tres encuentros oficiales de este segundo semestre; aunque en el último fue reemplazado cuando se jugaban 21 minutos del segundo tiempo. El mediocampista tiene como promedio 5,66 de calificación. Más allá de los números, el uruguayo no ha tenido un buen rendimiento junto a Leonardo Gil en la conformación del doble cinco.

El Colo no genera

Leonardo Gil fue una de las prioridades que solicitó Paolo Montero a la dirigencia en el mercado de pases. El Colo jugó los tres partidos, y solamente no completó el de la Copa donde fue reemplazado a los 31 minutos del complemento. El Hincha lo calificó con 5,5 ante Colón, con 6 en el partido contra Riestra y con un 4 contra San Lorenzo. Pero al igual que a su compañero la deuda está en el juego, y es más, tiene mucha más obligación que Romero; ya que es uno de los responsables de la generación de fútbol y allí está uno de los mayores problemas del equipo.

Un gol y una asistencia

Fernando Zampedri convirtió un gol en los tres partidos que jugó el Canalla en este segundo semestre. El delantero tiene 5,33 de promedio, disputó 263 minutos de los 270 posibles. El Toro marcó el primero de los dos que le hizo Central a Riestra y asistió a Washington Camacho en Santa Fe. Lo del ex Atlético Tucumán fue de mayor a menor y en el debe tiene el hecho de que el entendimiento con Marco Ruben está lejos de ser el ideal.

Poquito y nada

Marcelo Ortiz llegó como una apuesta desde Boca Unidos de Corrientes. Pero la llegada tarde de Fernando Tobio hizo que sumara 28 minutos en el encuentro en Santa Fe por la primera fecha de la Superliga. Ahora, el defensor tendrá que pelear por un lugar para conformar el banco de suplentes. Y salvo lesión o suspensión de algún zaguero parece difícil de que vuelva a estar en consideración, al menos, en el corto plazo.

Abal, el lunes ante Temperley

Diego Abal será el árbitro del partido del lunes, a las 21.05 entre Central y Temperley. Abal tiene 45 años, es oriundo de Quilmes, y pertenece al gremio de las tres A. Pero los datos salientes respecto de la designación de Abal para este compromiso tienen que ver con dos cuestiones: por un lado, una racha de 7 cotejos sin triunfos de los auriazules; y por el otro, que arbitró a los de Arroyito solo dos veces en los últimos dos años.

El último triunfo de Central con arbitraje Abal se dio el 22 de marzo de 2014, cuando Central derrotó a All Boys en Arroyito por 2 a 0. Además, en los últimos dos años, Abal dirigió a los auriazules en dos encuentros. Eso ocurrió después de que impartiera justicia en el Clásico correspondiente a la fecha 24 del torneo 2015. Ese partido finalizó sin goles en Arroyito y se jugó hace dos años, el 13 de setiembre.

En cuanto a los dos encuentros siguientes dirigidos por Abal, el primero se dio el 15 de octubre del año pasado. Ese día los de Arroyito perdieron 3 a 2 visitando a Estudiantes de La Plata en cancha de Quilmes. En ese partido, el árbitro sancionó un penal a favor del Pincha y expulsó a Giovani Lo Celso promediando el complemento, en un polémico fallo que le impidió al volante jugar la fecha siguiente, nada menos que un Clásico.

El segundo y último encuentro de Central dirigido por Abal fue en el debut oficial de Paolo Montero como DT auriazul. Eso se dio el pasado 12 de marzo, en el Gigante. Ese día, por la fecha 15 del torneo anterior, el Canalla perdió 1 a 0 ante Godoy Cruz, en ese partido, el arquero Rey le desvió un penal a Marco Ruben.

En el historial general, Abal impartió justicia en 27 partidos de Central, y las estadísticas son muy parejas. Los auriazules ganaron 9, perdieron 10, y empataron 8.