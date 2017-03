Largan los pibes U17

La Asociación Rosarina comienza a preparar el plantel que competirá en el primer Provincial de selecciones de la temporada, en el que será anfitrión del 7 al 9 de abril. Se designó al cuerpo técnico de Talleres de Villa Gobernador Gálvez para estar al frente del equipo, con Juan Manuel Gattone como entrenador principal, el asistente Juan Andrés Símez y el preparador físico Diego Portillo.

Así se designó a un primer grupo de jugadores que se presentarán a entrenar el lunes a las 13.30 en el Complejo Belgrano y que integran Álvaro Roig (Temperley), Luca Laboranti (Gimnasia y Esgrima), Juan Pablo Isaguirre (Sportsmen), Julián Eydallín (Talleres de Villa Gobernador Gálvez), Bautista Lugarini (Gimnasia y Esgrima), Alejandro Etorre (Regatas), Lucas Cavalieri (Sportivo América), Joaquín Virgili (Atlantic Sportsmen), Vicente Garello (Náutico Sportivo Avellaneda), Ezequiel Andrada (Náutico), Cristian Luna (Ciclón), Manuel Viera (Echesortu), Tomás Martínez (Temperley) e Ignacio Bednarek (Náutico).

De todas maneras, para la práctica del jueves se convocará otro grupo para ampliar la mirada de los entrenadores y tener un espectro de todos los valores que hay en la ciudad. Rosario cuenta con un potencial importante, ya que a elementos de segundo año que ya demostraron su nivel se les suma los jugadores Sub 15 que pasaron a ser Sub 17 de primer año y que han mostrado muy buenos rendimientos en la pasada campaña. Habrá que analizar si la madurez física y de juego alcanza para equiparar a los de mayor edad, algo que seguramente se ganarán o no en el rectángulo entrenando día a día y compitiendo.

Del provincial saldrán la mayoría de los jugadores que representarán a Santa Fe en el Argentino que se llevará a cabo en el Argentino de Cañada de Gómez y Totoras.

Provinciales 2017

En masculino, tras el Sub 17 de Rosario, se jugará el U15 en el Oeste Santafesino del 5 al 7 de mayo, luego el Provincial de mayores en Santa Fe del 9 al 11 de junio, el Sub 19 será en Cañada del 28 al 30 de julio y el Provincial U13 en Santa Fe del 22 al 24 de septiembre.

Entre las mujeres, el Provincial U17 se jugará en San Cristóbal del 30 de junio al 2 de julio, mientras que el Provincial Sub 14 será en Cañada, del 25 al 27 de agosto y el de mayores se jugará en Rafaela, del 24 al 26 de noviembre.