Lady O’Sampler presenta su nuevo material “Welcome To Los Señoritas”

“Desde el principio nuestra meta fue hacer el mejor disco del rock de Rosario de 2016”, dice Carlos Lahuerta, el vocalista de Lady O’Sampler. Lejos de ser simplemente un deseo, el trío puso manos a la obra, trabajó varios años en el nuevo material y varios meses en su presentación; el resultado se verá con el tiempo. El disco se titula Welcome To Los Señoritas y la presentación oficial será esta noche, a partir de las 22, en Downtown (Urquiza 1285).

En el concierto sonarán las ocho composiciones nuevas y estarán presentes Coki Debernardi, Bonzo Morelli, Charlie Egg y Franco Mascotti, invitados musicales muy disímiles entre sí en tanto estilo, pero queridos y admirados por el público local y los miembros de Lady O’Sampler. “Siempre nos gustó la música que hacían y es un regalo de la música poder contar con ellos”, apunta el vocalista.

Según detalla Lahuerta, Welcome To Los Señoritas es el disco más “profesional” de la banda. El que tiene un proceso más meditado. Primero está el nombre: “Los discos anteriores eran todos onomatopéyicos: se llaman Shock (2010), Yeahh! (2012), Ok? (2015). Pensamos ponerle un nombre bien largo, distinto a todos”, contó. Después, su duración: “Nunca habíamos sacado un disco de ocho temas”, aclaró. Y por último el estilo: “En este disco nos abrimos más a la música popular, al pop”.

Con ustedes “Los Señoritas”

“Estamos acostumbrados a que siempre nos presenten como Los Ladys, entonces el título del disco juega un poco con eso: le pusimos «bienvenidos a los señoritas»”, explicó Lahuerta. Welcome “quedaba lindo”, bromea, aclarando que tiene que ver con una especie de presentación de los cambios de la banda: “Es darle la bienvenida a la gente que no nos conoce. Decirles: «Esto somos nosotros»”.

Lady O’Sampler cambió como fueron cambiando sus integrantes. “Uno va cambiando, cambia la música que escuchás, los tiempos”, dice Lahuerta. “Al principio teníamos un Dj en vivo. Ahora quedamos tres integrantes, definitivamente. Entonces a la hora de componer salen más canciones. Antes los temas salían más desde los sonidos”, puntualiza.

Por esa razón, las canciones del trío viraron al pop sin perder su anclaje rock y se centran más en las letras, esas que, en su mayoría, ponen en evidencia y critican un mundo de la música y la fiestas siempre en pose, cool. “Somos una banda rara, no tenemos la pose del rock. Los tres venimos de otros lados, somos más del fútbol. El rock nos gusta pero nunca nos cerró el tema de las fiestas y la pose del rock”, confesó agregando que en el recorrido de los ocho temas del disco también es posible encontrarse con personajes, historias de ficción. “Intentamos no hablar de la realidad, no tocar temas de actualidad. Queremos que la música sea para relajarse”, aseguró.

Cantidad y calidad

“En Rosario es tremenda la cantidad de bandas que hay, los discos que salen son buenísimos”. Lahuerta destacó el trabajo de los músicos de la ciudad, una plaza con la vara muy alta: “Acá no se hacen más discos así nomás. Es una vara altísima que nos ponemos todos, porque te exige eso”, dijo sobre una escena que los incluye y en la que se iniciaron con influencia del rock nacional de los 90: “Los Kuryaki, Los Brujos, Babasónicos, Massacre, El Otro Yo”, enumera. “Después se te va abriendo el espectro. Escuchamos Muse, The Killers, entre otras. El rock nacional lo dejamos un poco de lado porque también se fue muriendo de a poco, quedaron pocas bandas de esas, no hay recitales que te alimenten esa búsqueda que tenías antes. Entonces tiramos más para otro lado”, dijo, mientras que consultado por el movimiento de un nuevo rock nacional emergente concluyó: “Hay una nueva veta del rock rosarino, el nuevo rock nacional; pero preferimos ir para el otro lado, hacer otra cosa, diferenciarnos”.