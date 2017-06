Lady O’ Sampler estrenó nuevo video

La formación rosarina Lady O’ Sampler estrenó el video del tema “Secretos”. La canción se desprende del disco Welcome To Los Señoritas.

Según detalló Carlos Lahuerta, el vocalista de Lady O’Sampler, Welcome To Los Señoritas es el disco más “profesional” de la banda. El que tiene un proceso más meditado. Primero está el nombre: “Los discos anteriores eran todos onomatopéyicos: se llaman Shock (2010), Yeahh! (2012), Ok? (2015). Pensamos ponerle un nombre bien largo, distinto a todos”, contó. Después, su duración: “Nunca habíamos sacado un disco de ocho temas”, aclaró. Y por último el estilo: “En este disco nos abrimos más a la música popular, al pop”.