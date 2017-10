La UOM se enfrenta a 110 despidos

Sigue la ola de despidos. La fábrica de cosechadoras Vassalli Fabril de Firmat anunció una serie de despidos encubiertos bajo la figura de “reestructuración”. Afectaría a 100 empleados (en total son casi 500). Este jueves se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial y la empresa ofreció un menú de opciones para los futuros desempleados: pagarles las indemnizaciones pero no en su totalidad sino el 60 por ciento en 12 cuotas, el 80 en 24 y el 100 en 36. No hubo resolución y se pasó a un cuarto intermedio para este viernes a las 10. En tanto, la autopartista Modelar cerró sus puertas definitivamente y dejó a 10 trabajadores en la calle. La situación es aún peor, ya que el dueño no quiere pagar las indemnizaciones. En la audiencia que tuvieron este jueves en el Ministerio de Trabajo no se llegó a ninguna solución: los operarios cansados tanto física como psicológicamente decidieron iniciar acciones legales para cobrar todo lo adeudado, según contó El Ciudadano Pablo Cerra, abogado de la UOM.

“La empresa Vassalli planteó una reestructuración pero se sabe que son despidos encubiertos. Lo que se habló en la audiencia de hoy se los vamos a transmitir a través de una asamblea, independientemente del rechazo de nuestro gremio”, dijo Cerra.

Y agregó: “La propuesta que plantearon de pagar las indemnizaciones en cómodas y largas cuotas es rechazable desde todo punto de vista. Nosotros tenemos la obligación de comunicárselos a los trabajadores”.

Cerra explicó que este viernes por la mañana tendrán una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para buscarle una solución al conflicto.

Vassalli está ubicada en la localidad de Firmat y es la única empresa de cosechadoras de capitales nacionales en el país con más de 60 años en la fabricación de maquinarias.

El principio del fin de Modelar

La autopartista Modelar cerró sus puertas definitivamente y dejó a 10 familias en la calle. Este jueves se realizó una audiencia en el Ministerio de Trabajo provincial pero no se llegó a buen puerto ya que el dueño de la empresa, Omar Berrocal, amagó con presentar el quiebre de la empresa en el caso de que se inicien acciones legales.

“Lo de Modelar es muy grave porque la fábrica cerró definitivamente. Teníamos la conciliación obligatoria. Hoy (por ayer) pasó algo inédito porque los propios trabajadores pidieron no prorrogarla. No les convenía ir más a trabajar porque hace dos meses que no se les paga el sueldo, ni las indemnizaciones. Están mal, tanto física como psicológicamente. Ahora se sienten liberados para iniciar los reclamos judiciales”, detalló Cerra.

El abogado de la UOM dijo que será difícil llegar a ese acuerdo ya que el propio dueño los amenazó con presentar el quiebre de la empresa.

A los 10 empleados se les adeuda el aguinaldo del primer semestre, la segunda quincena de septiembre y las tres de octubre.

“Son trabajadores de entre 30 y 40 años de antigüedad. Son matriceros que se hicieron adentro de la fábrica. Muchos de ellos estuvieron llorando en la audiencia. Son 10 personas que son jóvenes para jubilarse pero grandes para conseguir otro trabajo”.

Y concluyó: “Por un lado, los empleados de Modelar agradecieron al Ministerio de Trabajo y al gremio. Son 10 trabajadores que de un día para el otro los dejaron en la calle. Omar Berrocal (el dueño de la firma) fue secretario de industria de la provincia y dueño de otras empresas, no puede decir que no conocía el palo. Es muy reprochable y da mucha bronca y angustia”.

Hace casi tres semanas, los trabajadores de la metalúrgica se presentaron en la fábrica y se encontraron con un cartel en la puerta avisándoles que estaban despedidos. Sin embargo desde el gremio informaron que en los últimos meses la firma facturó más de un millón dólares.

Modelar está ubicada en Álvarez 770, en el barrio de Arroyito y fue fundada en 1961.