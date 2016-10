La última gran oportunidad para ver a los Guns N’ Roses

La espera terminó. El martes 1º de noviembre los rosarinos son “bienvenidos a la jungla”. Guns N’ Roses, una de las bandas más importantes e influyentes en la historia del rock, a partir de las 21, en el Estadio de Rosario Central (Avellaneda y Génova).

Las puertas del Gigante de Arroyito se abrirán a las 17. A las 18 arrancará el show de los rosarinos de Cielo Razzo y cuarenta y cinco minutos después se presentará Massacre.

“Es la última vez que vas a ver a Guns N’ Roses”, lanzó Sergio Collatti, uno de los organizadores locales del concierto haciendo referencia a que Axl Rose ya tiene contrato para ser “un AC/DC más; así que termina esta gira y arranca con ellos”, aseguró.

Además de ése, un dato nada menor, entre los condimentos del concierto se destaca, primero, que la pata argentina de la gira, titulada “No en esta vida tour”, arranca en Rosario (el viernes tocan en River), del mismo modo que las descomunales dimensiones de las instalaciones que se están armando hace ya varios días en el Estadio de Rosario Central. “Hace 22 años que no se hacía algo como esto”, apuntó Collatti, quien puso como antecedente el show que brindó Peter Gabriel en la ciudad, en 1994.

Es que no sólo hacía ya varios años que Rosario no tenía en su plaza un show internacional en un estadio, sino que los Guns no tienen “Show B”, es decir, que llegan a la ciudad con el mismo despliegue escénico que pensaron para Los Ángeles o Las Vegas.

Multitudinaria gira

Los conciertos de Guns N’ Roses comenzaron el primero de abril en Los Ángeles, cuando la banda que integran Axl Rose, Duff McKagan, Slash, Dizzy Reed, Richard Fortus, Frank Ferrer y Melissa Reese dio el primer show en vivo en más de 20 años. A ese recital le siguieron shows en Las Vegas, uno en Coachella por dos fines de semana (16 y 23 de abril), para luego seguir con un viaje al sur de la frontera para llenar dos estadios en México, el 19 y 20 de abril. Durante ese mes, fueron vistos por aproximadamente medio millón de fans en Norteamérica.

Cabe destacar que con la formación del grupo de 1985, los Guns N’ Roses supieron inyectar una actitud imparable y desenfrenada en la escena del rock en Los Ángeles. Su espíritu cautivó al mundo entero con el lanzamiento del disco Appetite for Destruction en 1987, el álbum mejor vendido en Estados Unidos en la historia, con 30 millones de copias. En 1991 salieron a la venta los álbumes Use Your Illusion 1 y Use Your Illusion 2, materiales que ocuparon los dos primeros puestos del Top 200 de Billboard, después de su lanzamiento.

A lo largo de la última década, Guns N’ Roses lideró festivales en todo el mundo luego del lanzamiento del disco Chinese Democracy. Hoy, seis materiales después, la formación continúa siendo un punto de referencia en lo que respecta al rock mundial.

Detalles de la organización

La llegada de Guns N’ Roses a Rosario marca un hito en relación con el desembarco de shows internacionales de gran magnitud a la ciudad, algo que no venía ocurriendo en los últimos años y que requirió de importantes negociaciones. “Competíamos con plazas muy fuertes como Montevideo y Córdoba, porque iban a hacer un solo show más además de River”, contó Collatti, al tiempo que apuntó que en infraestructura, “los números son muy complejos porque no hay shows lado B; será el mismo despliegue que se vio en Las Vegas, San Pablo y se verá en River”. De hecho, “el 95 por ciento de la técnica viene con ellos en aviones privados”, detalló.

Si bien el organizador manifestó la complejidad del armado de la estructura, “un monstruo que ocupa un cuarto del estadio”, Collatti destacó las bondades de ese ámbito: “El Estadio de Central es, a mi modo de ver, el mejor del país para poder ver algo, porque al no tener pista olímpica te permite estar cerca, ya sea que estés en la popular o en campo”.

Para tomar una dimensión de los recursos necesarios para poner en marcha el “monstruo”, se supo que se utilizarán cuatro contenedores de energía de cuarenta pies cada uno. “Con eso podemos tirar toda una ciudad como Roldán; todo eso estará traducido a las pantallas y las luces que va a haber en el show”, expresó Collatti.

Los equipos técnicos están armados con 200 personas que llegaron a la Argentina en la comitiva de los músicos, a los que se sumaron los técnicos locales. Ayer, en lo que fue uno de los días más importantes del complejo armado, convivieron en el estadio un total de mil personas trabajando.

Además de las zonas destinadas al show propiamente dicho, fueron armadas en el estadio zonas más privadas: por un lado, los tradicionales camarines, en los que Axl pidió estar solo; dos sectores de livings para amigos y familiares y salas especiales para los quiroprácticos y masajistas que los acompañan habitualmente.

Un amplio operativo

El de los Guns N’ Roses será el show más importante del año y se espera por ello la llegada de miles de personas al estadio de Rosario Central. Desde la organización del show, se dispuso un amplio operativo que comenzará en las primeras horas de la mañana con cortes preventivos de tránsito en las inmediaciones. La apertura de los ingresos será a las 17, las primeras bandas soporte tocarán a las 18 y 19.15, mientras que los Guns comenzarán su show a las 21.

Para los colectivos, se habilitará, excepcionalmente, el circuito de práctica para conductores (frente al Shopping Portal Rosario), en tanto que para los autos particulares se podrá utilizar el sector de Boulevar Avellaneda entre Cándido Carballo y Almafuerte, y las arterias que bordean el sector del Parque Alem. El estacionamiento será coordinado por una organización sin fines de lucro a beneficio de una entidad de la ciudad.

No se permitirá el ingreso al estadio con camisetas de fútbol, botellas, latas, banderas, bebidas alcohólicas y cualquier elemento que pueda ser considerado contundente. Además, estará prohibido el ingreso de cámaras fotográficas profesionales.

Números del concierto

2 horas y 45 minutos será la duración estimada del show de los Guns que comenzará a las 21.

15 mil personas llegarán a Rosario desde otras localidades para asistir al concierto, según relevo FullTicket, encargados de la venta online.

200 de las personas que están afectadas al armado técnico del recital llegaron a la ciudad en aviones privados acompañando a la banda.

1.000 pesos es el costo de la entrada más económica (general) a la venta, tickets cuyo costo asciende hasta los 2.800 pesos en los palcos. Las entradas estarán a la venta hasta una hora antes del recital en Almafuerte 714.