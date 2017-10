La UCR pide mayor “apertura”

A una semana de las elecciones, los referentes del radicalismo santafesino ya empiezan a imaginar cómo será el tablero político de aquí a 2019. La división previa a las Paso, con la salida del Grupo Universidad y su alianza con Cambiemos, se irá profundizando de aquí en más. Por ese motivo, los espacios de la UCR que siguen en el Frente Progresista piden autocrítica dentro de la coalición y “redefinir objetivos” para tratar de capear la oleada amarilla.

“Tal como lo conocíamos, el Frente Progresista no existe más”, definió el senador del departamento San Cristóbal y referente del Grupo NEO Felipe Michlig, uno de los fundadores de la alianza con el socialismo y otras fuerzas que gobierna la provincia desde 2007. Su correligionario Julián Galdeano, presidente del partido a nivel provincial y referente del Grupo MAR, opinó que el resultado del 22 “va a tener un impacto directo en el Frente Progresista”.

El reclamo de los radicales frentistas dirigido al socialismo es por una mayor “apertura”. El propio Miguel Lifschitz había hablado, luego del tercer puesto en la elección de diputados nacionales, de su idea de “abrir” el Frente Progresista a otros actores sociales y políticos. En la UCR están de acuerdo siempre que eso no signifique peronistas en el Frente. Pero además suman otra demanda al socialismo y al gobierno provincial en líneas generales: “Que haya un proceso de distensión con el gobierno nacional”.

“Deben dejar sus cargos”

El senador Felipe Michlig señaló que “dentro de un contexto complejo para el Frente Progresista, por la polarización de la campaña, la verdad es que tuvimos una reacción muy importante: pasamos de 180 mil votos en las primarias a casi 300 mil votos en las generales y quedamos a sólo 9.000 votos de ingresar un segundo diputado”.

Sobre la elección provincial, Michlig fue aún más efusivo: “Hemos tenido una muy buena performance en los gobiernos locales, retuvimos casi todas las localidades que estamos gobernando y ganamos muchas comunas y ciudades. Hoy el Frente Progresista claramente tiene supremacía en los gobiernos locales. Pero, por supuesto, hubiésemos querido tener otro resultado en la elección de diputados nacionales”.

Igual que el vicegobernador Carlos Fascendini, el senador Michlig piensa que los ministros del Grupo Universidad (Julio Schneider y Eduardo Matozo) deben dejar sus cargos: “Yo creo que aquellas personas que no se sientan parte del proyecto del Frente Progresista no tienen que seguir ocupando espacios en representación del Frente. Lo mismo a nivel nacional: el que no se siente parte del proyecto de Cambiemos tampoco tendría que estar siendo funcionario de Cambiemos. Eso es lo que ha dicho el vicegobernador; creo que es correcto y sensato”.

—¿Lifschitz debe pedir sus renuncias?

—Es una decisión del gobernador. No lo decide ni el vicegobernador ni ningún otro funcionario. Pero el Frente Progresista es una coalición, somos muchos partidos que integramos este equipo y el gobernador debe tener en cuenta las distintas opiniones.

—¿Qué va a pasar con los radicales frentistas?

—Nosotros seguimos abrevando al frente, tratamos de consolidarlo y de seguir adelante. Pero claramente hay que relanzar el frente. Tal como lo conocíamos, el Frente Progresista no existe más.

—¿Relanzarlo de qué modo?

—Relanzarlo para que pueda seguir dando respuestas al conjunto de los santafesinos y para seguir gobernando de la mejor manera la provincia de Santa Fe. Creo que con la dispersión que hemos tenido y el resultado no deseado de las últimas elecciones, hay que repensar y relanzar el Frente Progresista, seguramente con otro nombre, otros objetivos y otros actores que se sumen. Pero esto es materia de debate. Además de la autocrítica que tenemos que hacer, debemos darnos un debate profundo para decidir qué proyecto de frente queremos a futuro.

—¿Está de acuerdo con que se sumen sectores y dirigentes del PJ?

—Tiene que ser un debate del conjunto del frente. Como dijo el vicegobernador: aquellos que vengan y quieran hacer su aporte, serán bienvenidos, pero eso no tiene que significar que otros actores que hoy están en el frente se vayan. Tenemos que ser muy cautos en esa cuestión.

—¿Los resultados 22 van a hacer que los radicales del Frente Progresista se vayan a Cambiemos?

—Si no tomamos decisiones, seguramente que sí. Si no hacemos una autocrítica y si no corregimos lo que hay que corregir, seguramente eso ocurrirá.

La visión de Galdeano

El diputado provincial y titular de la UCR provincial, Julián Galdeano, opinó que en las elecciones del 22 se reflejó “un gran acompañamiento al proceso que encabeza el presidente Macri”. Y agregó: “Lo mismo ocurrió en la mayoría de las provincias. Desde el radicalismo lo vemos con satisfacción, no solo por el resultado de la elección sino también por el protagonismo que el radicalismo ha tenido en Cambiemos y la consolidación de esta coalición”.

Según Galdeano, “el resultado electoral va a tener un impacto directo en el Frente Progresista”. Y abundó: “Creo que la unificación de los comicios fue un error estratégico de los que lo planificaron (el gobernador Lifschitz) y el hecho de que el radicalismo se vaya consolidando a nivel nacional en el marco de Cambiemos tiene un impacto en el frente en la medida que haya sectores que no digieran la participación del radicalismo en el plano nacional o que se coloquen en la vereda de enfrente a todas las iniciativas de la Nación. Esto genera un tironeo permanente que va a llevar al frente a una situación muy inestable”.

—¿Habrá sectores de la UCR frentista que se pasarán a Cambiemos antes de 2019?

—Lo que ocurre es que todo el radicalismo está en Cambiemos. El tema es cómo se procesa esto en la provincia. Yo creo que el radicalismo tiene que darse un debate sobre dos premisas. La primera: el radicalismo de Santa Fe no es una isla, no es un compartimiento estanco, y a nivel nacional la UCR ya fijó su estrategia y su marco de alianzas políticas (con el PRO y Carrió). En segundo lugar, el radicalismo no debe olvidar que tiene una historia política en Santa Fe atada al Frente Progresista. Y esos dos elementos tendrán que ir sopesándose a la hora de definir una estrategia a futuro.

—¿Qué debería hacer Lifschitz con los ministros de Cambiemos?

—Frente al llamado de atención de la ciudadanía en las urnas, no debe haber un cerramiento del Frente Progresista ni del gobierno. Tiene que haber más apertura y un proceso de distensión con el gobierno nacional. Sería inadecuado, incorrecto y necio al mensaje de la ciudadanía que el gobierno reaccione dejando solamente a los amigos y echando a los ministros que tienen alguna diferencia.