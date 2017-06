La TV Publicá estrenará “Adán Buenosayres. La película”, basada en la novela de Leopoldo Marechal

De las páginas a la pantalla. El documental Adán Buenosayres. La película, del director Juan Villegas, se verá en una emisión especial de la TV Pública Nacional el próximo lunes a las 22. Un homenaje a Leopoldo Marechal centrado en su novela más importante y en la trunca adaptación cinematográfica de esa novela, por el director Manuel Antín. El documental con pasajes de ficción cuenta con testimonios de Manuel Antín, Pedro Mairal y María de los Ángeles Marechal, hija del escritor, con Pablo Sigal y Juan Tello en los fragmentos de ficción que recrean las discusiones de los personajes Samuel Tesler y Adán Buenosayres. Con dirección, libro y producción de Villegas, dirección de fotografía de Soledad Rodríguez y de sonidos de Francisco Pedemonte, intenta mostrar un retrato del escritor considerado demasiado popular como para ser bien recibido en los círculos vanguardistas de su época, y demasiado vanguardista, como para ser considerado popular. Marechal sufrió a partir de 1955 un desprecio explícito de sus colegas por su filiación peronista. Quizás por eso”Adán Buenosayres”, su novela más importante, nunca llegó a ocupar un lugar distinguido en la literatura argentina y, como espejo de ese derrotero, la adaptación cinematográfica de la obra que proyectó Antín no pudo concretarse por falta de apoyo. Adán Buenosayres. La película fue estrenada en la edición 2016 del Festival de Cine Independiente de Buenos Aires (Bafici).

: Trying to get property of non-object inon line