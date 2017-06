La TOE detuvo a “Alita”, otro integrante de la banda de Los Monos

Personal de la División de Investigaciones Criminales y Judiciales de la Compañía Tropa de Operaciones Especiales detuvo este domingo a otro integrante de la conocida banda de Los Monos. Se trata de G.F.V., alías “Alita”, un hombre de 35 años quien fue arrestado en un salón de fiestas ubicado en inmediaciones de las calles Córdoba y Alberdi de Pueblo Esther, mientras festejaba un cumpleaños. “Alita” era cercano a Monchi Cantero y está sindicado de ser quien manejaba la venta de drogas en kioscos de barrio La Tablada. Fuentes de la investigación revelaron que el detenido había sido beneficiado con una probation a raíz de una causa por falsificación de documento público y que en 2015 fue protagonista de un curioso hecho. Aquel año “Alita” ingresó herido de arma de fuego al Heca y luego de recibir asistencia médica volvió a su domicilio siendo que por entonces ya contaba con un pedido de captura activo por la investigación sobre la banda de Los Monos. Finalmente, “Alita” fue detenido este domingo en la localidad de Pueblo Esther, donde siempre residió. Las actuaciones de la División de Investigaciones Criminales y Judiciales de TOE se llevaron adelante bajo instrucción de la Dra. Alejandra Rodenas. SEGUNDA CAPTURA La Tropa de Operaciones Especiales junto con la Policía Federal Argentina capturó en junio del año pasado a Mariano S., alias “Gordo Cacho”, en una vivienda de La Matanza, Buenos Aires. El integrante de la banda de Los Monos estaba prófugo desde hacía tres años y su detención fue difícil por los contactos que manejaba y las influencias que tenía. No obstante, nunca dejó de ser buscado por personal de inteligencia de TOE y tras tareas de seguimiento e investigación, fue arrestado el hombre sindicado como uno de los “lavadores” del dinero mal habido por la banda delictiva, entre otros delitos.

